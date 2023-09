Nova actualització de seguretat publicada per a iPhones i iPads

Apple ha publicat una actualització de seguretat crucial per a iPhones i iPads per abordar les vulnerabilitats descobertes recentment al programari del sistema. Els investigadors del Citizen Lab de la Universitat de Toronto van descobrir la falla de seguretat, que s'estava explotant per distribuir programari espia comercial anomenat Pegasus. Desenvolupat i venut per l'empresa israeliana NSO Group, Pegasus s'utilitza normalment per apuntar a dissidents, periodistes i opositors polítics.

Tot i que és poc probable que l'usuari mitjà es vegi afectat directament per aquest programari espia, Citizen Lab recomana fermament a tots els usuaris que actualitzin els seus dispositius immediatament com a mesura de precaució. La instal·lació de l'actualització és un procés senzill. Obriu l'aplicació Configuració al vostre iPhone, aneu a "General" i seleccioneu "Actualització de programari". Si l'actualització del programari d'iOS 16.6.1 està disponible, toqueu-la per iniciar la instal·lació.

Si no trobeu l'actualització, torneu a la pàgina General, toqueu "Quant a" i verifiqueu el vostre número de versió d'iOS. Si el vostre dispositiu ja utilitza iOS 16.6.1, l'actualització s'ha instal·lat correctament. Tanmateix, si teniu la versió 16.6 o una iteració anterior, torneu a seguir els passos esmentats anteriorment. Reiniciar el telèfon també pot ajudar a activar l'actualització. A més, assegureu-vos que teniu una connexió a Internet estable i doneu-li temps abans d'intentar comprovar si hi ha actualitzacions de nou.

És essencial mantenir els vostres dispositius actualitzats amb les últimes actualitzacions de seguretat per protegir-vos de possibles amenaces. Si instal·leu ràpidament aquest pegat de seguretat, podeu protegir encara més el vostre iPhone o iPad de possibles vulnerabilitats i accés no autoritzat.

