Es demana a tots els usuaris d'Apple que actualitzin els dispositius immediatament

Apple ha publicat una actualització de seguretat crítica per als iPhones i iPads per abordar les vulnerabilitats recentment descobertes al programari del seu sistema. Els defectes van ser descoberts pels investigadors del Citizen Lab de la Universitat de Toronto, que van trobar que aquestes vulnerabilitats estaven sent explotades activament per un programari espia comercial anomenat Pegasus, desenvolupat i venut per l'empresa israeliana NSO Group.

Tot i que Pegasus s'utilitza normalment per orientar-se a persones específiques, com ara dissidents, periodistes i opositors polítics, és important que tots els usuaris d'Apple actualitzin els seus dispositius tan aviat com sigui possible. L'actualització de seguretat, anomenada iOS 16.6.1, es pot instal·lar navegant a l'aplicació Configuració del vostre iPhone, seleccionant "General" i després "Actualització de programari". Si l'actualització no és visible, torneu a la pàgina General i toqueu "Quant a" per comprovar la vostra versió d'iOS. Si encara esteu utilitzant la 16.6 o una versió anterior, repetiu els passos esmentats anteriorment.

Reiniciar el telèfon i assegurar-vos una connexió a Internet estable també pot demanar que aparegui l'actualització. És crucial instal·lar aquesta actualització ràpidament per protegir el vostre dispositiu de possibles bretxes de seguretat i accés no autoritzat.

La recomanació de Citizen Lab d'acció immediata posa de manifest la gravetat de les vulnerabilitats que s'han explotat. Fins i tot si creieu que no sou un objectiu per a atacs tan sofisticats, és essencial estar atent i actualitzar el vostre dispositiu per garantir la seva seguretat.

L'actualització de seguretat d'iOS 16.6.1 aborda les vulnerabilitats específiques explotades pel programari espia Pegasus, proporcionant als usuaris una protecció millorada contra possibles amenaces. L'actualització periòdica del programari del vostre dispositiu és una part crucial per protegir la vostra seguretat digital i protegir la vostra informació personal.

Fonts:

– Citizen Lab de la Universitat de Toronto

– Grup NSO

(Nota: els URL de les fonts s'han eliminat segons les instruccions.)