El Renaixement Fantastic: de Baldur's Gate 3 a Coda

En els últims anys, hi ha hagut un notable ressorgiment de la fantasia gonzo alta. La popularitat de Critical Role i altres jocs de rol de fantasia de sobretaula de joc real, juntament amb l'èxit d'una pel·lícula de Dungeons & Dragons que realment va rebre elogis, ha preparat el terreny per al triomf explosiu de Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 porta els jugadors a un viatge emocionant per l'Underdark mentre busquen impressionar a Karlach, un formidable berserker amb un passat fosc. Tanmateix, els personatges del joc ja no estan tan carregats sexualment com abans, el que resulta en un ritme més lent per a aquells que busquen trobades romàntiques.

Afortunadament, els aficionats a la dinàmica de "bard inútil i alt, buff berserker" poden trobar consol a Coda, una sèrie de fantasia èpica coneguda per les seves imatges vibrants i el tema anti-doomer. Ara, els fans de Coda tenen alguna cosa a celebrar, ja que la tan esperada seqüela de la sèrie original es llançarà aquesta setmana.

Coda ofereix una gran varietat d'elements captivadors, com ara un bard desil·lusionat i cansat de contes d'herois típics, un escenari que recorda a Mad Max amb faccions peculiars i un heroi que injecta màgia concentrada a les venes del seu monstruós unicorn. L'escriptor Simon Spurrier i l'artista Matías Bergara van col·laborar a Coda, que es va publicar inicialment el 2018. La història abordava grans qüestions existencials sobre salvar el món creient en les persones o condemnant-lo amb fe cega en els herois i la màgia, tot explorant les complexitats de les relacions. .

Mentre que Dungeons & Dragons ofereix llibres bellament il·lustrats per submergir els lectors en el món de la fantasia, Coda es presenta com una experiència realment única, comparable a una sorprenent obra d'art pintada al costat d'una furgoneta genial. La seqüela de Coda manté l'estil distintiu de la sèrie alhora que continua les narracions entrellaçades de Serka i Hum.

En aquest renaixement de fantasia conscient d'ells mateixos, els fans ja no s'han de conformar amb una sola història amb una monstruosa dama berserker enamorada. Poden participar en trobades romàntiques amb Karlach a Baldur's Gate 3 i endinsar-se de nou en la història captivadora de Hum i Serka a Coda. Per a aquells que esperen amb impaciència l'atenció de Karlach, el llançament de la seqüela de Coda ofereix un company per gaudir-ne mentrestant.

