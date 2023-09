Unity presenta noves tarifes per als desenvolupadors de jocs

Unity Technologies ha anunciat recentment un canvi significatiu a la seva estructura de tarifes per als desenvolupadors de jocs. La companyia ara farà un seguiment de les instal·lacions de jocs i dels ingressos com a part de la seva nova tarifa d'execució d'Unity. Aquesta tarifa es basa en el nombre de vegades que els usuaris descarreguen un joc qualificat. Unity creu que cobrar una tarifa inicial basada en instal·lacions permetrà als creadors retenir els guanys financers continuats de la participació dels jugadors, a diferència d'un model de repartiment d'ingressos.

Tanmateix, aquesta tarifa plana pot ser una preocupació per als desenvolupadors de jocs que venen jocs a un cost més baix. La tarifa d'execució d'Unity suposarà una despesa addicional a més d'altres tarifes, com ara la retallada del 30% de Steam. La nova estructura de tarifes afecta diferents nivells d'usuaris d'Unity:

Unity Personal i Unity Plus: desenvolupadors que han guanyat 200,000 USD o més en els darrers 12 mesos i tenen almenys 200,000 instal·lacions de jocs de per vida.

Unity Pro i Unity Enterprise: desenvolupadors que han guanyat 1,000,000 USD o més en els darrers 12 mesos i tenen almenys 1,000,000 instal·lacions de jocs durant tota la vida.

Aquesta estructura de tarifes entrarà en vigor l'1 de gener de 2024. Unity va aclarir que la tarifa d'instal·lació no s'aplicarà de manera retroactiva. Només es cobrarà per instal·lacions addicionals un cop s'hagin assolit els llindars. Tanmateix, els jocs que no compleixin els llindars o no estiguin monetitzats no hauran de pagar les quotes. En particular, Unity també eliminarà el límit d'ingressos anual per al pla personal d'Unity.

Una de les preocupacions plantejades pels desenvolupadors són les implicacions de privadesa del seguiment de les instal·lacions. Unity no ha proporcionat detalls clars sobre com funcionarà exactament el seguiment. A més, cal aclarir més problemes com ara comptar les claus del joc en paquets de caritat i fer el seguiment de les instal·lacions legítimes de pagament en presència de versions pirates.

Amb aquestes noves tarifes, els desenvolupadors poden començar a considerar alternatives com ara el Godot Engine gratuït i de codi obert. Caldrà veure com respondrà la indústria als canvis d'Unity i si tindran algun impacte en la popularitat de la plataforma.

Fonts:

GamingOnLinux.com