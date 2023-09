Unity anuncia nous càrrecs per instal·lacions de jocs amb Unity Engine

Unity, una plataforma líder en desenvolupament de jocs, ha anunciat recentment que implementarà un nou càrrec per a cada joc instal·lat amb el motor Unity. Aquest càrrec, conegut com a tarifa d'execució d'Unity, s'aplicarà als jocs que hagin superat un determinat llindar d'ingressos i un recompte d'instal·lacions durant tota la vida durant l'últim any.

Els llindars i les tarifes específics varien en funció del tipus de subscripció a Unity que tingui el desenvolupador. Per als usuaris d'Unity Personal i Unity Plus, el llindar d'ingressos s'estableix en 200,000 dòlars anuals, amb un recompte d'instal·lacions de tota la vida de 200,000. D'altra banda, els comptes Unity Pro i Unity Enterprise tenen un llindar més alt d'1 milió de dòlars en ingressos per any i 1 milió d'instal·lacions durant tota la vida.

Les tarifes per superar aquests llindars també són diferents per a cada tipus de subscripció. Als desenvolupadors d'Unity Personal se'ls cobrarà 0.20 $ per cada instal·lació per sobre del llindar, mentre que els comptes d'Unity Enterprise només paguen 0.01 $ per cada instal·lació superior a 2 milions. Els desenvolupadors dels mercats emergents reben tarifes reduïdes, amb els comptes personals d'Unity que paguen 0.02 dòlars per instal·lació i els comptes d'empresa que paguen 0.005 dòlars per instal·lació.

En particular, aquestes tarifes també s'aplicaran als jocs existents basats en Unity si compleixen els llindars de recompte d'ingressos i instal·lacions. És important esmentar que la tarifa d'execució d'Unity no s'aplica a aplicacions que no siguin de joc.

Unity justifica la implementació d'aquesta tarifa destacant que cada vegada que es descarrega un joc, també s'instal·la l'Unity Runtime. La companyia creu que una tarifa basada en instal·lacions preserva els guanys financers de la participació dels jugadors per als creadors, a diferència d'un model de repartiment d'ingressos.

A més d'aquests canvis, Unity ha anunciat la retirada del seu nivell de subscripció a Unity Plus. Els subscriptors existents de Plus tindran l'oportunitat d'actualitzar a Unity Pro durant un any al preu Plus.

Unity Engine, conegut per les seves versàtils i potents capacitats de desenvolupament de jocs, compta amb milers de milions de descàrregues mensuals. Aquesta nova estructura de tarifes té com a objectiu donar suport al creixement i desenvolupament continus dels creadors de jocs alhora que es manté la integritat de l'ecosistema d'Unity.

Fonts:

- Unity anuncia la tarifa d'execució per a les instal·lacions de jocs

– Tarifes d'execució d'Unity i canvis de subscripció