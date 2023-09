Nova associació entre la Universitat de Limerick i Dell Technologies per avançar en la investigació del càncer

Una nova associació entre la Universitat de Limerick i Dell Technologies està preparada per revolucionar la investigació i el diagnòstic del càncer mitjançant solucions impulsades per la tecnologia. La col·laboració pretén millorar les capacitats del Centre d'Investigació del Càncer Digital de la Universitat de Limerick, concretament en l'àmbit de l'oncologia.

L'aspecte clau d'aquesta associació és el desenvolupament d'una plataforma d'intel·ligència artificial (IA) per part de Dell, dissenyada específicament per al Digital Cancer Research Centre. Aquesta plataforma permetrà als metges oferir una atenció més eficaç als pacients amb limfoma de cèl·lules B millorant els temps de diagnòstic i millorant les opcions de tractament. A més, facilitarà la investigació predictiva i diagnòstica, permetent als investigadors crear una representació virtual, o "bessó digital", dels pacients. Això proporcionarà coneixements valuosos sobre les estratègies de tractament i ajudarà en el desenvolupament de teràpies personalitzades.

Els investigadors del Centre d'Investigació del Càncer Digital es concentren actualment a investigar el paper del col·lagen en la progressió i propagació del tumor per tot el cos. En identificar maneres de bloquejar el col·lagen, esperen trobar nous enfocaments per tractar els tumors abans que facin metàstasi.

El professor Paul Murray, director de la Unitat de Patologia Digital del Digital Cancer Research Centre, va expressar el seu entusiasme per la nova associació, destacant el potencial per avançar en la comprensió del desenvolupament del càncer i millorar l'atenció al pacient. Catherine Doyle, directora general de Dell Technologies Ireland, va destacar la importància de la plataforma impulsada per IA per oferir tractaments de precisió i portar la investigació clínica a noves altures.

Aquesta associació representa un pas endavant significatiu en la lluita contra el càncer, amb el potencial de tenir un impacte profund en infinitat de vides. Mostra el poder de la col·laboració entre el món acadèmic i les empreses tecnològiques per impulsar la innovació en l'assistència sanitària.

Fonts: Universitat de Limerick, Dell Technologies