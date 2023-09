XDefiant d'Ubisoft podria llançar-se al setembre o a l'octubre

El molt esperat joc de trets en primera persona gratuït d'Ubisoft, XDefiant, es pot llançar entre mitjans de setembre i mitjans d'octubre. El joc es va enfrontar recentment a un revés quan PlayStation i Xbox li van denegar la certificació.

Segons el productor Mark Rubin, el procés de certificació de XDefiant va començar al juliol. No obstant això, a mitjans d'agost, Ubisoft va rebre la decebedora notícia que el joc no va passar la certificació. Això va significar que el joc no es podia llançar a finals d'agost com estava previst inicialment.

Ara, Ubisoft està treballant diligentment per abordar els errors de compliment i funcionalitat del joc. La companyia té previst tornar a enviar XDefiant per a la certificació en menys de dues setmanes. Si el joc passa, es pot llançar oficialment a mitjans o finals de setembre.

Rubin va esmentar que s'espera que el joc rebi un passi condicional, que requeriria que Ubisoft implementés un pedaç del primer dia. En conseqüència, ara es preveu el llançament de XDefiant a principis i mitjans d'octubre.

Rubin va explicar que el desenvolupament de XDefiant s'ha desviat de les regles estàndard per als llançaments de jocs. El joc s'ha presentat durant diverses fases beta, cosa que va permetre que milions de jugadors l'experimenten abans del seu llançament oficial. Ubisoft es manté compromès a llançar el joc tan aviat com estigui llest i continuarà proporcionant actualitzacions sobre el seu progrés.

XDefiant, desenvolupat per Ubisoft San Francisco, ha cridat l'atenció pel seu emocionant joc. Tot i que encara requereix un ajustament, la mecànica bàsica ha estat ben rebuda durant les proves beta.

Fonts: Ubisoft, IGN