Twitch Streamer utilitza la tecnologia de control mental per jugar a jocs sense un controlador

Resum: Perrikaryal, el streamer de Twitch i investigador de psicologia, ha portat els jocs al següent nivell utilitzant la tecnologia de control mental per jugar a videojocs sense un controlador tradicional. Perrikaryal utilitza un dispositiu d'electroencefalograma (EEG), que registra l'activitat elèctrica del cervell, per controlar diverses accions del joc. Assentint amb el cap per moure's i fent servir els ulls a través d'un rastrejador d'ulls per apuntar, és capaç de navegar pel món del joc i derrotar als oponents. L'objectiu final de Perrikaryal és crear un controlador mans lliures que sigui accessible per a qualsevol i ofereixi una experiència de joc comparable. Continua experimentant amb diferents entrades, incloses biosenyals com la pressió arterial i la freqüència cardíaca, per millorar l'experiència de joc immersiva.

El viatge de Perrikayal va començar amb l'ús de la tecnologia de control mental per vèncer el joc Elden Ring, mostrant el potencial d'aquest mètode innovador. Malgrat els escèptics, Perrikaryal veu l'entusiasme i el potencial per a noves millores. Actualment, té quatre combinacions de botons en funcionament, però té com a objectiu desenvolupar un controlador complet amb tots els botons i activadors accessibles. Reconeix els reptes que hi ha per davant, especialment amb la navegació per menús complexos en jocs com Minecraft, però segueix decidida a superar-los.

En col·laborar amb laboratoris i grups de recerca, Perrikaryal té previst integrar diversos biosenyals i tecnologia EEG a la realitat virtual i crear una experiència de joc més immersiva. La seva dedicació a superar els límits dels jocs de control mental l'ha portat a experimentar amb diferents visualitzacions i adaptar contínuament les seves tècniques.

El progrés de Perrikaryal no només demostra el potencial de la tecnologia de control mental en els jocs, sinó que també destaca la importància de l'assaig i error en el desenvolupament de nous mètodes. Ella accepta els reptes i els contratemps com a components essencials del creixement i la millora en el camp del joc de control mental. Els esforços de Perrikayal estan obrint el camí cap a un futur on els jocs siguin més accessibles i inclusius per a tothom.