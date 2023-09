Un presentador de televisió compra una entrada de primera classe per descobrir que la primera classe no existeix

El presentador de televisió gal·lès Phil Steele es va trobar recentment en una situació divertida quan va comprar un bitllet de tren de primera classe per a un viatge des de Cardiff, només per descobrir que el tren al qual va pujar no tenia cap tram de primera classe. Steele, un antic jugador de rugbi professional i conegut presentador de ràdio i comentarista esportiu, anava a organitzar un sopar a prop de Llandudno quan va decidir gastar-se en un seient de primera classe mitjançant l'aplicació Trainline.

En pujar al tren, Steele ràpidament es va adonar que no hi havia primera classe en el servei que havia escollit. Va comparar amb humor la seva experiència amb la compra d'un televisor més gran només per descobrir que era molt més petit en persona. Steele esperava tenir un espai tranquil i còmode per treballar durant el seu viatge, per això va optar per un seient de primera classe.

L'extens bagatge de Steele com a professor i la seva habilitat per l'humor l'han convertit en un orador popular després del sopar a Gal·les. La seva experiència ensenyant a estudiants amb dificultats d'aprenentatge a Rhymney Valley li ha proporcionat una gran quantitat de material per entretenir el públic. Malgrat la confusió, Steele semblava prendre la situació amb calma i va compartir la seva història a les xarxes socials.

En resposta a la seva publicació, una persona va suggerir utilitzar l'aplicació Transport for Wales per a futures reserves, ja que proporciona informació més precisa sobre els serveis disponibles. El Trainline, però, va assegurar a Steele que podria rebre un reemborsament per la part de primera classe del seu bitllet. Segons el lloc web de Transport for Wales, les instal·lacions de primera classe només estan disponibles al seu servei principal que operen entre Holyhead i Cardiff.

Al final, tot i que el viatge de Phil Steele pot no haver estat tan luxós com havia previst, sens dubte va proporcionar un moment alegre i un recordatori per comprovar la disponibilitat de les comoditats abans de comprar un bitllet.

