Total War: Pharaoh ofereix noves mecàniques emocionants en una fórmula familiar

Total War, una popular sèrie de jocs, ha llançat la seva darrera entrega, Total War: Pharaoh. Tot i haver experimentat una mica de fatiga de Total War a causa de les nombroses iteracions del joc durant els últims 20 anys, Total War: Pharaoh ha aconseguit reavivar l'emoció. Desenvolupat per l'estudi Sophia de Creative Assembly, el joc ofereix una experiència clàssica d'espases i sandàlies amb un gir nou i interessant.

Una de les característiques més destacades de Total War: Pharaoh és l'extensa mecànica de campanya. El joc introdueix un nou nivell de complexitat amb la introducció de llocs avançats. Aquests llocs avançats actuen com a espais de construcció addicionals, proporcionant als jugadors opcions més estratègiques a l'hora de desenvolupar les seves regions. Aquesta capa afegida de granularitat reflecteix el món preindustrial on els pobles envoltaven les ciutats i els pobles es centraven al voltant de les ciutats. La inclusió de llocs avançats també permet l'especialització de les regions, millorant la personalització del joc.

A més del Nil, Total War: Pharaoh amplia la seva àrea de joc per incloure la regió històrica de Napata, el Llevant i la part central-sud d'Anatòlia. No obstant això, zones com les costes nord i occidental de l'actual Turquia segueixen sent inaccessibles, però tenen un paper crucial en el joc com a llocs des d'on els pobles del mar llancen els seus atacs.

L'objectiu principal del joc és que els jugadors es converteixin en el faraó d'Egipte o en el gran rei dels hitites. Els governants han d'acumular legitimitat, un recurs generat pel control de les terres centrals, la construcció d'edificis específics i l'aprovació de Reials decrets. Un cop obtinguda prou legitimitat, els governants poden desafiar el líder actual en una guerra civil, enfrontant-se potencialment a altres competidors. Convertir-se en el governant és només el començament, ja que els jugadors han de continuar acumulant poders reials i construir el seu antic llegat, emulant els grans governants del passat.

Total War: Pharaoh introdueix un sistema captivador Royal Court, que ofereix múltiples posicions amb poders únics. Els jugadors poden interactuar amb aquests membres de la cort, procurant-se el favor o conspirant contra ells. Establir relacions amb els membres pot donar accés a unitats especials o fins i tot provocar xantatge i amenaces per guanyar poder. La complexa dinàmica de la pista afegeix profunditat i intriga al joc.

Total War: Pharaoh rejoveneix la sèrie Total War amb la seva mecànica única i el seu enfocament refrescant. Tant si ets un fan de fa molt temps com si ets nou a la sèrie, aquest joc promet una experiència emocionant i immersiva.

