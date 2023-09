La propera sèrie d'iPhone 15 per obtenir actualitzacions importants

By

Apple llançarà la seva línia d'iPhone 15 el 12 de setembre, amb rumors que suggereixen que quatre models d'iPhone es presentaran aquest any. Es rumorea que l'iPhone 15 i l'iPhone 15 Plus de vainilla tenen el mateix preu que l'any passat o reben un augment de preu marginal, mentre que s'espera que l'iPhone 15 Pro Max vegi l'augment de preu més pronunciat en comparació amb el model anterior.

OpenAI acollirà la conferència inaugural de desenvolupadors al novembre

OpenAI, el creador del popular chatbot d'IA ChatGPT, acollirà la seva primera conferència de desenvolupadors a San Francisco el 6 de novembre. La conferència oferirà assistència presencial i opcions de transmissió en directe perquè els desenvolupadors interactuïn amb l'empresa.

Clubhouse es transforma en una aplicació de missatgeria d'àudio

La plataforma d'àudio social Clubhouse, que va guanyar popularitat durant la pandèmia però va experimentar un declivi, està tornant com a aplicació de missatgeria d'àudio. Amb una actualització recent, Clubhouse pretén ser més social i únic en comparació amb altres aplicacions de missatgeria, oferint una experiència més interactiva i immersiva.

MediaTek desenvolupa un chipset de 3 nm utilitzant la tecnologia de TSMC

El fabricant líder de chipsets MediaTek ha desenvolupat el seu primer xip de 3 nanòmetres (nm) utilitzant la tecnologia de procés avançat de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Aquest nou chipset, que debutarà el 2024 com a part de la sèrie de xips emblemàtica MediaTek Dimensity, promet una millora de l'eficiència i el rendiment.

Tecno llança SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno ha llançat el telèfon intel·ligent Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition a l'Índia, en homenatge a la missió lunar Chandrayaan 3 d'ISRO. Amb un disseny de pell de dos tons blanc i negre inspirat en la superfície de la lluna, aquest dispositiu presenta una part posterior de cuir ecològic basat en silicona i anteriorment es va presentar com a Tecno Magic Skin Edition als mercats globals.

Pujada de preus de PlayStation Plus a l'Índia

Sony va anunciar recentment que augmentaria els preus dels seus plans anuals de PlayStation Plus per oferir jocs d'alta qualitat i avantatges addicionals als subscriptors. Els preus oficials de l'Índia ja s'han llistat al lloc web de PlayStation, reflectint un augment de gairebé 2,000 rupies. PlayStation Plus ofereix accés a jocs gratuïts, proves i descomptes exclusius a la botiga als seus subscriptors, de manera similar a Xbox Game Pass.

