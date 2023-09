Els revisors de Top Gear entren a l'esperit de Starfield amb les construccions de naus espacials

By

Starfield, l'esperat RPG espacial de Bethesda, ha despertat la creativitat dels aficionats que construeixen amb entusiasme les seves pròpies naus espacials personalitzades al joc. Com que el joc ofereix nombroses opcions de personalització, només era qüestió de temps que els entusiastes dels cotxes s'interessessin per Starfield. En un gir inesperat dels esdeveniments, el famós programa de ressenyes d'automòbils, Top Gear, s'ha sumat al bombo Starfield i ha creat una parodia humorística.

Els amfitrions de Top Gear, Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, coneguts pel seu amor pels cotxes, han fet una aparició especial en un vídeo de YouTube on exploren una nau espacial massiva del joc. El trio està impressionat pel disseny del vaixell, afirmant que és una "obra mestra". Donen crèdit al dissenyador per l'atenció als detalls, assenyalant l'absència de caps d'ungles a qualsevol part de l'estructura massiva.

No obstant això, els amfitrions també assenyalen una altra nau espacial que consideren que és el cotxe més lleig mai. Aquesta diferència d'opinió ha dividit els aficionats, i cadascun té la seva pròpia visió del disseny i l'estètica dels vehicles. Alguns fans estan d'acord amb les crítiques brutalment honestes de Hammond, mentre que d'altres agraeixen la creativitat i l'esforç posats en el disseny de la nau espacial.

Malgrat les opinions variades, els aficionats estan encantats de veure que els amfitrions de Top Gear es relacionen amb la comunitat Starfield i comparteixen els seus pensaments sobre el joc. El vídeo ha rebut comentaris positius, amb els fans impressionats per l'humor dels amfitrions i la qualitat general de la producció.

Starfield continua captivant els jugadors amb les seves opcions de joc i personalització úniques. Amb la participació de figures populars com els amfitrions de Top Gear, segur que la popularitat del joc augmentarà encara més.

