Problemes de rendiment de l'ordinador de Starfield: per què podria ser necessària una actualització

Starfield, el joc molt esperat del desenvolupador Bethesda, es va llançar oficialment a Xbox Series X/S i PC el 6 de setembre. Tot i que el joc ha estat ben rebut pels jugadors, alguns usuaris de PC han experimentat un rendiment decebedor. En una entrevista amb Bloomberg Technology, Todd Howard, el director de Starfield, va suggerir que podria ser necessari actualitzar el maquinari de l'ordinador per gaudir plenament del joc.

Quan se li va preguntar per què el joc no estava optimitzat per a PC, Howard va respondre: "Vam optimitzar el joc per a PC. Va molt bé. És un joc de PC de nova generació. Realment impulsem la tecnologia, de manera que potser haureu d'actualitzar el vostre ordinador per a aquest joc".

Tot i que alguns fans han elogiat Starfield, d'altres han expressat la seva molèstia pel seu rendiment a PC. Les queixes inclouen problemes amb interiors petits que requereixen pantalles de càrrega i el joc no està optimitzat. Aquestes frustracions s'han expressat a plataformes com YouTube i Twitter.

Tot i que pot ser frustrant quan un ordinador no aconsegueix executar els jocs més recents, també forma part de la naturalesa en constant evolució de la tecnologia. Bethesda recomana un maquinari específic per a un rendiment òptim, inclòs un processador AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-6800K, una targeta gràfica AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce 1070 Ti i 16 GB de RAM. Tanmateix, complir aquests requisits mínims pot no donar lloc al millor rendiment per a un joc intensiu de CPU com Starfield.

En última instància, actualitzar el maquinari de l'ordinador és una opció personal per als jugadors que volen experimentar jocs com Starfield al màxim. Tot i que pot implicar una inversió financera, és una pràctica habitual a la comunitat de jocs actualitzar el maquinari periòdicament.

Fonts:

- Entrevista de tecnologia de Bloomberg amb Todd Howard