Per què Starfield no té vehicles terrestres, segons Todd Howard

En una conversa recent amb Bloomberg, Todd Howard, el líder creatiu de Bethesda Game Studios, va donar llum sobre per què els jugadors no tenen accés als vehicles terrestres en l'esperat joc Starfield. Quan se li va preguntar sobre els vehicles, Howard va reconèixer el desig d'aquesta opció, però va explicar que l'absència de vehicles terrestres era una decisió deliberada per mantenir el control sobre l'experiència d'exploració.

Howard va afirmar que la implementació de vehicles afectaria significativament la dinàmica de joc una vegada que els jugadors aterrin als planetes després de travessar l'espai exterior. En limitar els jugadors a l'exploració de peus, els desenvolupadors poden garantir una experiència més curada i controlar el ritme del joc. Howard va afegir: "Ens permet realment, per als jugadors, fer que sigui una experiència on sabem la rapidesa amb què estan veient les coses".

Tot i que és possible que els vehicles terrestres no estiguin disponibles a Starfield, Howard va assegurar als jugadors que hi ha mecàniques alternatives de recorregut. Juntament amb naus espacials personalitzables, els jugadors poden utilitzar motxilles per millorar la mobilitat i fer que les llargues caminades siguin més eficients.

Tot i que el suport oficial per als vehicles terrestres no s'inclou mai a Starfield, és possible que modificacions no oficials creades pels aficionats eventualment els introdueixin al joc. La comunitat Starfield ja ha estat desenvolupant activament modificacions que aborden diversos aspectes del joc, incloses millores a la interfície d'usuari i millores de rendiment.

A mesura que Starfield continua evolucionant, és molt probable que es desenvolupin modificacions més substancials, ampliant les possibilitats de joc. A partir d'ara, Starfield està disponible per a PC, Xbox Series X | S i Game Pass.

Fonts:

- Bloomberg

– Kotaku