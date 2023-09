El director de Starfield parla de vehicles, rendiment de PC i més

En una entrevista recent, el director de Bethesda, Todd Howard, i el conseller delegat de Xbox, Phil Spencer, van respondre a diverses preguntes sobre el nou joc Starfield. Un dels temes tractats va ser l'absència de vehicles terrestres al joc. Howard va explicar que, tot i que s'havien plantejat la implementació de vehicles terrestres, l'estudi finalment va decidir que era important que els jugadors viatgin a peu després de desembarcar dels seus vaixells. Això va permetre als desenvolupadors mesurar la velocitat dels jugadors i dissenyar el joc en conseqüència. A més, la introducció de vehicles hauria alterat significativament l'experiència de joc. Tanmateix, Howard va esmentar que els jugadors encara tenen un vaixell i un jetpack, que es poden considerar vehicles per dret propi.

L'entrevista també va tocar el rendiment de Starfield per a PC i l'exclusivitat de Xbox. Quan se li va preguntar, Howard va rebutjar la idea que el joc no estava optimitzat per a PC. Va afirmar que Starfield és un joc de la generació actual, la qual cosa implica que alguns jugadors poden necessitar actualitzar els seus ordinadors per gaudir-ne al màxim. En resposta a una pregunta sobre la competència d'altres jocs com Baldur's Gate, Howard no va abordar directament el títol de Larian Studios, sinó que va expressar la creença que Starfield implicaria els jugadors durant molts anys.

Durant l'entrevista, Phil Spencer va oferir informació des d'una perspectiva empresarial. Va revelar que Starfield és actualment l'exclusiva Xbox de la generació actual més jugada, amb milers de jugadors a Game Pass. A més, va assenyalar que Starfield és el joc més desitjat de Bethesda a Steam. Tanmateix, va optar per no revelar si The Elder Scrolls 6 també seria exclusiu per a Xbox i PC.

En general, l'entrevista va donar llum a diversos aspectes de Starfield, inclosa la decisió creativa darrere de l'absència de vehicles terrestres, els requisits de rendiment de l'ordinador i la recepció del joc en termes de popularitat i llista de desitjos. Amb el seu enfocament únic de l'exploració espacial, Starfield presenta una nova i emocionant aventura per a Bethesda i ha generat una gran expectació entre jugadors i fans.

Fonts:

– Bloomberg Technology (entrevista amb Todd Howard i Phil Spencer)