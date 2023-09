Els implants cerebrals tradueixen els pensaments a la parla, gràcies als investigadors de Stanford

Els investigadors de la Universitat de Stanford han utilitzat amb èxit implants cerebrals per traduir pensaments en parla amb l'ajuda de programari d'última generació. L'estudi va implicar l'ús de sensors de la mida d'una aspirina per a nadons implantats al cervell per detectar senyals de zones relacionades amb la parla i convertir-los en text que es mostra a la pantalla d'un ordinador. Aquesta tecnologia innovadora ofereix esperança per a aquells que pateixen afeccions com l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) que perjudiquen la seva capacitat de parlar.

Pat Bennett, una pacient amb ELA de 68 anys, va tenir dos sensors a la superfície del seu cervell. Aquests sensors, part d'una interfície intracortical cervell-ordinador (BCI), transmetien al programari l'activitat cerebral relacionada amb els intents de parla. Durant un període de quatre mesos, el programari es va entrenar per descodificar l'intent de parla de Bennett, donant lloc a una velocitat de 62 paraules per minut a la pantalla d'un ordinador. Això va ser més de tres vegades més ràpid que els registres anteriors per a la comunicació assistida per BCI.

Els petits elèctrodes de silici implantats a l'escorça cerebral de Bennett es van disposar en quadrícules de 8 per 8, amb cada matriu que contenia 64 elèctrodes. Aquests elèctrodes es van connectar a un ordinador mitjançant cables d'or i es va utilitzar un algorisme d'IA per descodificar la informació electrònica del cervell. L'algoritme va aprendre a distingir l'activitat associada a la formació de sons de parla i va oferir la "millor suposició" de les paraules representades pels intents de Bennett.

Tot i que els investigadors van reconèixer que el sistema tenia una taxa d'error del 9.1% amb un vocabulari limitat de 50 paraules i un 23.8% amb un vocabulari ampliat de 125,000 paraules, van considerar que era un pas endavant important. Bennett va expressar la seva il·lusió per l'impacte potencial d'aquesta tecnologia en la vida de les persones no verbals, imaginant com podria millorar les activitats quotidianes i permetre'ls comunicar els seus pensaments en temps real.

