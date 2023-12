Òxid de magnesi: un avenç per a la captura i emmagatzematge de carboni

Les tecnologies de captura i emmagatzematge de carboni (CCS) tenen el potencial de jugar un paper important en la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Un mètode prometedor consisteix a utilitzar cristalls d'òxid de magnesi per capturar diòxid de carboni (CO2) directament de l'atmosfera i després injectar-lo a fons subterrani per a l'emmagatzematge a llarg termini. Tanmateix, un repte clau és fer que aquesta tecnologia sigui econòmicament viable entenent la dinàmica d'absorció i la influència de les condicions ambientals en les reaccions químiques implicades.

Els investigadors del Laboratori Nacional d'Oak Ridge del Departament d'Energia han fet avenços innovadors en aquest camp. Van realitzar una anàlisi exhaustiva de mostres de cristall d'òxid de magnesi exposades a l'atmosfera durant diferents períodes de temps i van trobar que les velocitats de reacció estaven influenciades per la formació d'una capa reaccionada a la superfície del cristall. Aquesta capa, formada per diversos sòlids, impedeix la capacitat de les molècules de CO2 de reaccionar amb l'òxid de magnesi fresc.

La investigadora principal Juliane Weber va emfatitzar la necessitat de superar aquest "efecte de blindatge" per fer que la tecnologia sigui econòmicament viable. Evitant el procés que impedeix que el CO2 trobi superfícies noves per reaccionar, els investigadors pretenen assolir el seu objectiu de capturar nivells de gigatons de CO2 de l'aire a un cost de menys de 100 dòlars per tona mètrica.

Per obtenir una comprensió més profunda de la dinàmica de la reacció, els científics van emprar microscòpia electrònica de transmissió i simulacions per ordinador. L'anàlisi microscòpica va revelar la formació d'una capa complexa reaccionada composta per fases hidratades i carbonatades cristal·lines i amorfes. Les simulacions per ordinador van permetre als investigadors modelar com evoluciona aquesta capa reaccionada al llarg del temps, permetent prediccions sobre el moviment de substàncies a través d'ella.

En general, aquesta investigació representa una fita important en el desenvolupament de tecnologies CCS efectives. En desentranyar la dinàmica d'absorció de l'òxid de magnesi i identificar els reptes associats a la seva implementació, l'equip d'investigació ha obert el camí per a futurs avenços en la captura i l'emmagatzematge de carboni. Amb més perfeccionament, aquesta tecnologia té el potencial de tenir un impacte substancial en els esforços globals per combatre el canvi climàtic.

