Intel presenta Thunderbolt 5: augmenta l'amplada de banda per a una càrrega més ràpida i GPU externes

Intel ha presentat recentment Thunderbolt 5, un nou estàndard que ofereix un augment significatiu de l'ample de banda per al connector popular. Amb Thunderbolt 5, els usuaris poden esperar carregar els ordinadors portàtils connectats a un ritme molt més ràpid en comparació amb el seu predecessor, Thunderbolt 4. A més, Intel veu la possibilitat que Thunderbolt 5 revisqui un producte que abans es passava per alt: la unitat de processament de gràfics (GPU) externa per als jugadors. i creatius.

Amb un impressionant ample de banda bidireccional de 80 gigabits, el doble que el Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 també ofereix un sorprenent ample de banda de 120 Gbps per a pantalles externes. Aquest triple augment permet als usuaris alimentar múltiples pantalles de 8K o una pantalla amb una freqüència de refresc excepcional de fins a 540 Hz. Aquesta millora fa que Thunderbolt 5 sigui una opció desitjable per a aquells que busquen els millors monitors de jocs del mercat.

La velocitat més alta i l'amplada de banda més gran de Thunderbolt 5 no només beneficien les transferències de dades, sinó també les velocitats de càrrega. Els dispositius Thunderbolt 5 poden oferir fins a 240 W de potència, eliminant potencialment la necessitat d'un port d'alimentació independent en molts ordinadors portàtils. Aquest desenvolupament permet més espai per a ports addicionals al xassís de l'ordinador portàtil, millorant la comoditat i la connectivitat.

Segons Jason Ziller, cap de la divisió de connectivitat de clients d'Intel, l'augment de l'amplada de banda de Thunderbolt 5 podria despertar un interès renovat per les targetes gràfiques externes. En el passat, la gent comprava tancaments que allotjaven targetes gràfiques potents i fonts d'alimentació per millorar les capacitats gràfiques dels seus ordinadors. No obstant això, aquestes GPU externes mai van obtenir una popularitat generalitzada a causa de la seva despesa i volum. Ziller creu que el rendiment millorat de Thunderbolt 5 podria tornar les GPU externes al corrent principal, ja que la duplicació de l'ample de banda obre oportunitats per millorar el rendiment i les capacitats ampliades.

Ziller també va insinuar la possibilitat d'acceleradors d'IA externs en el futur, citant la creixent demanda d'IA a l'espai del client. Tot i que no es preveu que els dispositius equipats amb Thunderbolt 5 arribin al mercat fins al 2024, els consumidors poden preveure un augment notable de la velocitat i el potencial ressorgiment de les GPU externes.

En conclusió, el Thunderbolt 5 d'Intel ofereix una amplada de banda significativament millorada, la qual cosa permet una càrrega més ràpida i la possible revitalització de les GPU externes. Amb la capacitat d'alimentar pantalles d'alta resolució i oferir una potència més gran, Thunderbolt 5 està preparat per millorar l'experiència d'usuari per als jugadors, els creatius i qualsevol persona que busqui transferències de dades més ràpides. Tanmateix, haurem d'esperar fins al 2024 per veure tot el potencial de Thunderbolt 5 i el seu impacte en el mercat.

