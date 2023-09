Meta expandeix la cerca de paraules clau als fils

Meta, l'empresa matriu de les populars plataformes de xarxes socials, està millorant encara més l'experiència de cerca a Threads ampliant la seva funció de cerca de paraules clau. Inicialment provada a Austràlia i Nova Zelanda, aquesta funció ara està disponible als països on es parla àmpliament l'anglès i l'espanyol.

Anteriorment, els usuaris podien cercar persones a Threads pel seu nom d'usuari. Amb la nova actualització, la funcionalitat de cerca s'estén per incloure totes les publicacions que contenen la paraula clau especificada. Això reflecteix una versió simplificada de la funció de cerca d'Instagram, proporcionant als usuaris una experiència de cerca més completa.

La decisió de Meta d'implementar la cerca de paraules clau en anglès i espanyol reflecteix el seu compromís de millorar l'experiència dels usuaris en diverses regions. Estan buscant activament comentaris per millorar encara més la funció de cerca, amb plans per estendre-la a altres idiomes i països en un futur proper.

Threads, la plataforma de xarxes socials de Meta, ha introduït recentment diverses actualitzacions, inclosa l'aplicació web Threads i funcions com compartir missatges directes d'Instagram i text alternatiu personalitzable. Tot i que inicialment la plataforma va obtenir una atenció significativa amb més de 100 milions de registres als pocs dies del seu llançament, es va enfrontar a un descens de popularitat a mesura que els usuaris tornaven a plataformes més familiars i Twitter.

Tanmateix, amb les millores contínues de Meta, com ara la versió web i la funció de cerca ampliada, Threads pot atraure alguns usuaris a tornar a la plataforma. En atendre les preferències dels usuaris en països i idiomes específics, Meta pretén oferir una experiència més personalitzada i atractiva.

Actualment, la funció de cerca de paraules clau està disponible en anglès i espanyol, orientada a països on aquests idiomes s'utilitzen habitualment per publicar, com ara l'Argentina, l'Índia, Mèxic i els EUA. Els usuaris poden accedir a aquesta funció tant en plataformes mòbils com web.

