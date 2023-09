Explorant els dissenys de vaixells divertits i genials a Starfield

Des del llançament de Starfield, els jugadors no han perdut el temps a crear els seus propis dissenys de vaixells únics i imaginatius. Des de recrear vaixells icònics de franquícies estimades com Mass Effect, Star Wars i Halo fins a afegir els seus propis girs divertits, la creativitat en el disseny de vaixells és realment impressionant.

El vaixell immillorable

Un disseny de vaixell destacat és el vaixell imbatible, anomenat encertadament perquè els enemics sempre es dirigeixen al centre del vaixell, però aquest vaixell intel·ligentment no té un centre. Creat per Morfalath, el vaixell llueix un interior angular i semblant a un laberint ple de beines claustrofòbiques i escales. S'assembla a alguna cosa que produiria l'Oficina Federal de Control si s'aventuraven a l'espai.

La Perla Negra

Inspirant-se en la franquícia Pirates of the Caribbean, SnaKeMuHo va recrear la llegendària Black Pearl. Pot ser que navegui més suau a l'aigua, però la seva presència a Starfield afegeix un toc aventurer. Imagina't sentir la brisa marina i sentir el cruixir de la nau mentre explores el cosmos.

Thomas The Freaking Tank Engine

Thomas The Tank Engine, un personatge estimat conegut per aparèixer en llocs inesperats, ha arribat a Starfield. Creada per MrCaine332, aquesta interpretació manté els clàssics ulls entrebitat, assegurant que els fans de la locomotora britànica se sentin com a casa a la immensitat de l'espai.

Cranc espacial gegant

Inspirat en el joc Fight Crab, vwinks va dissenyar un vaixell crustaci mecà colossal. A primera vista, sembla ser un vaixell estàndard amb dues pinces acoblades, però un examen més atent revela les seves proporcions èpiques. El disseny del vaixell destaca, especialment en els plans espectaculars capturats dins d'una tempesta de sorra.

Tren espacial

Tot i que no és el vaixell més pràctic, el tren espacial mostra el potencial de dissenys creatius de vaixells. L'espai d'emmagatzematge a bord seria ampli, perfecte per acumular tresors i comercialitzar mercaderies. Encara que no sigui funcional, el vaixell visualment impactant dissenyat per lemonprincess és un espectacle per contemplar.

Autobús Escolar Màgic

Els fans de l'autobús escolar màgic de dibuixos animats dels anys 90 apreciaran la recreació de sp7r. Aquest vaixell serveix com a única forma de transport per a nens entre sistemes, fent del viatge a l'escola una aventura inoblidable. Recrear aquest estimat disseny ofereix nostàlgia i capritx per als que van créixer veient la sèrie educativa.

Planet Express

Una altra creació de sp7r, la nau Planet Express de Futurama, es reconeix a l'instant i afegeix un toc colorit a l'univers Starfield. Tot i que no té capacitats de mobilitat i combat, aquest vaixell de càrrega captura perfectament l'esperit de la sèrie original.

El cub de Borg

IngeniousIdiocy va crear una recreació impressionant de l'ominosa nau Borg's Cube de Star Trek. Tot i ser poc pràctic i de vegades obstruir la càmera, la capacitat de fer volar un cub flotant és un èxit en si mateix. Trobar-se amb aquesta nau a la immensitat de l'espai seria una experiència realment inoblidable.

Creuer de classe consular

DaMightyMilkMan aporta l'elegància del creuer de classe consular de Star Wars a Starfield. A part de destacar els dissenys més comuns del Falcó Mil·lenari i l'ala X, aquest vaixell menys conegut de l'era de la Guerra dels Clons mostra l'amplitud dels dissenys de vaixells de Star Wars.

Endavant fins a l'alba

VantaGenesis ofereix als jugadors l'oportunitat de pilotar l'UNSC Forward Unto Dawn, una nau massiva familiar pels fans d'Halo. Aquest vaixell, vist en els moments finals d'Halo 3, afegeix un toc de nostàlgia als fans de l'emblemàtica sèrie de jocs.

Amb més de 6 milions de jugadors que s'uneixen a Starfield en el seu primer dia sencer, podem esperar que encara hi hagi més vaixells increïbles per agrair el joc. La creativitat de la comunitat continua sorprenent, i serà interessant veure quins altres dissenys únics i imaginatius sorgeixen a mesura que el joc creix en popularitat.

Fonts:

Bethesda / Morfalath

Bethesda / SnaKeMuho

Bethesda / MrCaine332

Bethesda / vwinks

Bethesda / princesa llimona

Bethesda / sp7r

Bethesda / IngeniousIdiocy

Bethesda / DaMightyMilkMan

Bethesda / VantaGenesis