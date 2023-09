By

Un jugador creatiu del joc Starfield recentment llançat ha dissenyat un vaixell que està sent aclamat com "immillorable". Redditor Morfalath va descobrir un patró d'IA interessant al joc: l'IA sempre apunta al centre de la nau del jugador. Utilitzant aquest coneixement, Morfalath va decidir crear un vaixell que no tenia un mitjà, donant lloc a un vaixell de forma estranya.

Tot i que la imatge compartida a Reddit no fa justícia al vaixell, Morfalath també va penjar un vídeo de la creació a YouTube. A primera vista, el vaixell sembla enorme, amb unes dimensions màximes de llargada, amplada i alçada. Tanmateix, la seva estètica està lluny de ser agradable. S'assembla a un embolic de blocs que es pot trobar a Minecraft.

Malgrat el seu aspecte poc atractiu, la funcionalitat de la nau té prioritat. Funciona excepcionalment bé a les batalles espacials, cosa que les converteix en una brisa per al jugador. Tanmateix, maniobrar al voltant del vaixell resulta ser un repte. És un laberint confús de blocs gairebé idèntics i escales sense fi. Localitzar la cabina sol pot ser una tasca descoratjadora.

Starfield ja ha aconseguit una popularitat massiva, atraient sis milions de jugadors. Aquesta xifra sorprenent l'estableix com el llançament més gran de la història de Bethesda. Amb una base de jugadors tan gran, és probable que vegem moltes més creacions de jugadors úniques i poc convencionals en el futur.

Per aprofundir en l'aventura espacial de Bethesda i embarcar-vos en els vostres propis viatges intergalàctics, assegureu-vos de consultar la nostra guia completa de Starfield.

-

Definicions:

– Starfield: un joc recentment llançat de Bethesda, conegut pel seu tema d'exploració espacial.

– AI: Intel·ligència artificial, en aquest cas referint-se als oponents controlats per ordinador en el joc.

– Reddit: una comunitat en línia on els usuaris poden compartir contingut i participar en debats.

– Minecraft: un popular videojoc sandbox conegut pel seu joc de construcció basat en blocs.

Fonts:

– Article: [Títol de l'article font]

– Reddit: [URL de publicació de Reddit]

– YouTube: [URL del vídeo de YouTube]