El redescobriment del joc arcade oblidat de Nintendo, Sky Skipper

Als primers dies dels jocs arcade de Nintendo, hi havia èxits i errors. Tanmateix, a l'estiu de 1981, Nintendo va llançar el joc que ho canviaria tot: Donkey Kong. Dissenyat per Shigeru Miyamoto, Donkey Kong es va convertir en un dels jocs arcade més venuts de tots els temps i va presentar Mario al món. Però, al costat de l'èxit de Donkey Kong, Miyamoto i el director Genyo Takeda van treballar en un altre joc d'arcade que ha estat gairebé oblidat: Sky Skipper.

Sky Skipper es va llançar en un nombre limitat el 1981 per a proves en arcs japonesos, però la resposta va ser pobra. Només es van enviar uns quants armaris a Nintendo of America per fer proves amb una recepció igualment tèbia. El joc presentava un biplà que recollia cartes antropomòrfiques mentre evitava goril·les gegants, com Donkey Kong. Els gràfics eren impressionants per a la seva època, però el joc era confús i poc atractiu.

A causa de la seva mala recepció, Sky Skipper mai es va llançar oficialment i les plaques de circuits dels armaris van ser reutilitzades per al joc Popeye de 1982. Sky Skipper semblava haver estat esborrat de l'existència fins que el col·leccionista Alex Crowley es va intrigar pel joc i es va proposar descobrir els seus misteris. Va trobar una placa de circuit imprès (PCB) Sky Skipper original que s'havia convertit per executar Popeye i la va comprar. Amb l'ajuda del seu amic Mark Whiting, van aconseguir fer enginyeria inversa del PCB i tornar a funcionar Sky Skipper.

Aleshores, Crowley va recrear el gabinet Sky Skipper amb una antiga màquina Popeye amb l'ajuda d'Olly Cotton, que va recrear l'obra d'art original del gabinet basant-se en un volant en blanc i negre. Un altre avenç es va produir quan el col·leccionista d'arcades Whitney Roberts va descobrir que Sky Skipper havia estat realment present al vestíbul de la seu de Nintendo of America. Roberts va poder confirmar l'autenticitat de Sky Skipper i compartir fotos amb Crowley.

El redescobriment de Sky Skipper ha estat un moment important per als entusiastes dels jocs arcade. S'afegeix a la història dels primers jocs arcade de Nintendo i permet als jugadors experimentar un tros de la història dels jocs que abans es pensava que s'havia perdut.

Definicions:

– Joc d'arcade: un joc jugat en una màquina gran i disponible al públic que normalment es troba en sales recreatives, restaurants i altres llocs d'entreteniment.

– PCB: Placa de circuit imprès, que conté components electrònics per fer funcionar un joc o un sistema informàtic.

– Enginyeria inversa: procés d'anàlisi d'un producte o sistema per determinar-ne el disseny o les especificacions.

– Reutilitzat: adaptar o reutilitzar alguna cosa per a una finalitat diferent.

