El xip Tensor G3 de Samsung Foundry presenta l'embalatge FO-WLP per a una eficiència millorada

El xip Tensor G3, desenvolupat per Samsung Foundry, està preparat per revolucionar la tecnologia dels xips per a telèfons intel·ligents amb la integració de l'envàs FO-WLP (envàs a nivell de hòstia fan-out). Aquesta tècnica d'embalatge, introduïda per Qualcomm i MediaTek, millora l'eficiència, el rendiment gràfic i l'estalvi d'energia. Amb aquest moviment, Samsung Foundry pretén reforçar la seva posició al mercat dels xips per a telèfons intel·ligents.

El xip Tensor G3, basat en l'Exynos 2400, alimentarà els propers dispositius Pixel 8 i Pixel 8 Pro de Google. Compta amb una configuració de CPU de 9 nuclis, que inclou un nucli principal Cortex-X3, quatre nuclis Cortex-A715 i quatre nuclis Cortex-A510. Aquesta configuració de la CPU promet una potència i eficiència de processament millorades, cosa que permet als usuaris gaudir d'una multitasca més fluida i d'una execució d'aplicacions més ràpida.

Pel que fa a les capacitats gràfiques, el xip Tensor G3 utilitzarà la GPU Arm Immortalis G715, equipada amb 10 nuclis. Això representa una actualització de l'anterior G7 de 710 nuclis, que permet als usuaris experimentar jocs i rendiment gràfic més immersius als seus telèfons intel·ligents Pixel 8.

En incorporar la tecnologia d'embalatge FO-WLP, el xip Tensor G3 de Samsung Foundry pretén mitigar la generació de calor alhora que maximitza l'eficiència energètica. Això donarà lloc a dispositius que funcionin més fred i durin més entre càrregues, optimitzant l'experiència general de l'usuari.

