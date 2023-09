EA anuncia Project Rene: The Next-Gen Sims Game es podrà descarregar gratuïtament

EA ha revelat nous detalls sobre el seu proper joc Sims de propera generació, amb el nom en clau Project Rene. En una publicació al bloc durant una presentació de Behind The Sims, la companyia va anunciar que el joc estarà disponible com a descàrrega gratuïta. Aquest moviment segueix l'èxit de The Sims 4 que va ser gratuït l'any passat.

L'opció de descàrrega gratuïta del Projecte Rene significa que els jugadors podran unir-se, jugar i explorar el joc sense necessitat d'una subscripció, compra de joc bàsic o mecànica d'energia. EA té la intenció de facilitar als jugadors convidar o unir-se als amics i experimentar noves funcions, històries i reptes.

Tanmateix, EA va aclarir que el joc encara tindrà contingut i paquets comprables, similars a The Sims 4. Però l'estructura de preus i com es vendran aquests articles poden diferir del joc actual. EA va donar un exemple d'afegir el temps bàsic com a funció gratuïta per a tothom, mentre que els paquets futurs poden centrar-se en temes específics com els esports d'hivern o les competicions.

El llançament del Projecte Rene no significa el final del suport per a Els Sims 4. EA té previst continuar proporcionant actualitzacions i contingut nou per a la comunitat Els Sims 4 en un futur previsible.

Tot i que no s'ha anunciat una data específica de llançament, EA ha estat treballant per aconseguir un procés de desenvolupament més transparent per al Projecte Rene. La companyia va revelar anteriorment que el joc oferirà experiències en solitari i multijugador, amb més informació sobre el component multijugador que es revelarà a finals d'any.

