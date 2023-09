Esdeveniment anual d'iPhone d'Apple: què esperar

By

El tan esperat esdeveniment anual d'iPhone d'Apple començarà avui, presentant els últims avenços en la seva línia de telèfons intel·ligents insígnia. Si bé els que no estan interessats en les presentacions o dispositius de l'empresa poden voler desconnectar aquesta tarda, els entusiastes de la tecnologia d'arreu del món esperen impacients els nous models d'iPhone.

Un dels canvis clau que es rumorea en els propers models d'iPhone 15 és el canvi de l'infame "osca" al retall de Dynamic Island, que es va introduir a l'iPhone 14 Pro i Pro Max. S'especula que tots els models, excepte una possible nova variant SE, adoptaran aquesta nova característica de disseny.

Una altra actualització potencial és el canvi a marcs de titani per a l'iPhone 15 Pro i Pro Max, substituint els marcs actuals d'acer inoxidable. Aquest canvi podria fer que el maquinari professional sigui encara més fort, més lleuger i més premium. A més, el model Pro Max pot incloure una nova lent periscopi, utilitzant un prisma per plegar la llum i permetre un zoom òptic de 5x a 6x sense augmentar el volum del telèfon.

En un moviment per complir amb les normes de la Unió Europea pel que fa als ports de càrrega unificats, Apple pot eliminar gradualment el port Lightning i adoptar l'estàndard USB-C amb l'iPhone 15. Aquest canvi tan esperat permetria una connectivitat i opcions de càrrega més fàcils per als usuaris. També hi ha especulacions sobre la introducció de fundes AirPod compatibles amb USB-C i possiblement AirPods nous.

A més de la línia d'iPhone, també s'esperen actualitzacions menors per a Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra. El canvi al xip S9 marcaria la primera actualització real del processador del producte des del 2020. A més, es preveu que la propera actualització del programari watchOS 10 aportarà canvis significatius a la manera com fem servir l'Apple Watch.

En general, l'esdeveniment anual d'iPhone d'Apple promet una gran varietat de noves actualitzacions de maquinari i programari. Estigueu atents per obtenir més informació mentre cobrim l'esdeveniment i proporcionem actualitzacions en directe.

