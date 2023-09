Logitech presenta una càmera web articulada per a reunions remotes millorades i transmissió en directe

By

Logitech ha presentat la seva darrera innovació, Logitech Reach, una càmera web articulada dissenyada per millorar les reunions remotes, la tutoria en línia i les experiències de transmissió en directe. La companyia té previst finançar la càmera a través d'Indiegogo Enterprise per perfeccionar el disseny i determinar el preu.

Tot i que la càmera web en si no és nova, ja que es basa en la Logitech Streamcam, l'addició d'un braç articulat proporciona una funcionalitat millorada. Aquesta càmera web de 1080p i 60fps es pot substituir per una altra Streamcam si cal, assegurant que els usuaris no hagin de comprar un dispositiu completament nou en cas de dany.

Logitech va dur a terme una investigació de mercat i va trobar que la majoria dels enquestats preferia una solució tot en un en lloc de només una muntura. Per tant, l'empresa va decidir oferir el Reach com un paquet complet. Un cop finalitzi la campanya d'Indiegogo i es recullin dades suficients, Logitech començarà les vendes del Reach, amb opcions d'una base independent o una pinça d'escriptori.

Una característica destacada del Reach és la seva capacitat de panoràmica suau, que permet als usuaris mostrar fàcilment els articles al seu escriptori passant-los sense problemes. El responsable de producte de Logitech, Gaurav Bradoo, ha destacat un anell especialment dissenyat al suport de la càmera que garanteix que la imatge es mantingui en posició vertical durant la panoràmica. L'estabilitat i la suavitat del moviment aborden les limitacions dels suports de càmera web articulats existents.

Tot i que el moment del llançament de Reach pot semblar una mica tard, tenint en compte l'allunyament del treball remot en moltes empreses, encara ofereix valuosos avantatges per a aquells que segueixen treballant de manera remota o per als streamers i vloggers que cerquen contingut més dinàmic. Amb la seva versatilitat, Reach pretén millorar l'experiència interactiva de les reunions en línia i les transferències en directe.

Fonts:

- The Verge