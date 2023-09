El futur del streaming de música: un model centrat en l'artista

Universal Music Group (UMG), el segell musical més gran del món, ha anunciat canvis significatius al sistema de drets d'autor en el seu acord amb el servei de streaming francès Deezer. El nou model pretén desviar més diners de la regalia cap a artistes professionals i allunyar-se dels robots i les bandes sonores de soroll blanc que inunden les plataformes de streaming. Aquest moviment es veu com un canvi important en la indústria de la música, amb UMG liderant el camí i portant altres segells i plataformes importants a una nova fase de streaming.

El conseller delegat d'UMG, Lucian Grainge, creu que els actuals acords de royalties estan obsolets i que cada gravació es tracta de la mateixa manera independentment de la seva qualitat. Aquest nou model centrat en l'artista pagarà més per les cançons i els artistes que els oients busquen activament, de manera que es dissolen els incentius financers perquè proliferin les cançons generades per IA.

JPMorgan adverteix d'un potencial "futur d'IA distòpic" on les plataformes de streaming podrien estar inundades de contingut generat per IA de baixa qualitat, ampliant la biblioteca de cançons de 100 milions a més de mil milions en pocs anys. S'espera que el nou sistema de pagament d'UMG contraresca això proporcionant més suport financer als músics i reduint l'incentiu per a les cançons generades per IA.

L'èxit d'aquest nou model podria tenir un impacte significatiu en els ingressos d'UMG, amb JPMorgan augmentant la seva previsió d'existències i estimant un augment potencial de més del 20% si es materialitza un futur distòpic d'IA. Deezer té previst implementar aquestes noves condicions de pagament a l'octubre i UMG està perseguint acords amb altres plataformes de streaming.

La dinàmica de poder dins de la indústria musical és evident, amb el domini evident d'UMG. Altres serveis de streaming depenen en gran mesura del catàleg d'UMG, reconeixent que sense artistes com Taylor Swift i Drake, les seves plataformes es col·lapsarien. Amb aquest avantatge, la indústria de la música busca aprofitar els guanys recents i contrarestar la desacceleració del creixement del boom de la transmissió.

Aquest moviment cap a un model centrat en l'artista reflecteix l'enfocament proactiu d'UMG a l'hora d'abordar els problemes existencials des del primer moment. A mesura que evoluciona el panorama de la transmissió, UMG pretén garantir la seva estabilitat, agafant lliçons de l'era de la pirateria i arreglant el sostre mentre encara brilla el sol.

Fonts: Financial Times, Midia