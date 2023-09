El primer descendent presenta un nou heroi, Sharen Julicia: un assassí letal de mitja màquina meitat dona

El proper shooter de saqueigs de Nexon, The First Descendant, ha generat molta expectació entre els jugadors. Impulsat per Unreal Engine 5, aquest joc de nova generació està programat per a PC, PS5 i Xbox Series X|S. Recentment, es va presentar un nou heroi anomenat Sharen Julicia, que mostra les seves habilitats mortals en un tràiler de revelació del joc.

Sharen Julicia, un fascinant personatge meitat dona i meitat màquina, aporta un estil de joc únic a The First Descendant. La seva habilitat rau en el combat a distància, la qual cosa la converteix en una opció ideal per als jugadors que prefereixen les tàctiques agressives. Sharen utilitza el camuflatge tant per a aproximacions sigilses com per a retirades ràpides, cosa que li permet apropar-se als seus enemics sense ser detectat.

Una de les habilitats passives de la Sharen, Assassinator, li permet infligir més dany als enemics que no l'apunten. Aquesta habilitat amplifica encara més el seu impacte letal al camp de batalla. A més, Sharen té una sèrie d'habilitats actives que milloren el seu potencial ofensiu. El seu Cutoff Beam desencadena un atac de raig elèctric que no només causa danys, sinó que també aplica un efecte d'electrocució als seus objectius.

Una altra habilitat activa que posseeix és el camuflatge actiu, que amaga la seva presència fins que desencadena un atac. Aquesta tècnica activa el mode Emboscada un cop finalitza el camuflatge, augmentant el dany del seu proper cop. A més, Sharen pot desplegar Shock Nuts, explosius que atorden els seus adversaris i Flash Daggers, que llancen múltiples projectils als enemics dins del seu abast. Aquestes dagues causen danys explosius i indueixen un efecte d'electrocució.

The First Descendant promet oferir un joc emocionant i batalles intenses, i Sharen Julicia afegeix una altra faceta emocionant al joc. Els jugadors poden anticipar una experiència plena d'acció amb aquest letal assassí meitat dona i meitat màquina. Estigueu atents a les noves imatges exclusives del joc, ja que IGN revelarà més detalls sobre The First Descendant aviat.

Definicions:

- Shooter shooter: un subgènere de videojocs que combina elements de saqueig i trets, on els jugadors recullen armes, municions i equipament mentre participen en combat.

– Unreal Engine 5: un motor de desenvolupament de jocs d'última generació creat per Epic Games.

– Efecte d'electrocució: una mecànica de joc que infligeix ​​danys o efectes d'estat addicionals als objectius colpejats per un atac elèctric.

Fonts:

– Ryan McCaffrey, editor executiu de visualitzacions prèvies d'IGN i presentador del programa Xbox i entrevistes.