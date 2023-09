Barbie: la mercaderia pel·lícula a la qual no pots resistir

By

La pel·lícula Barbie de Greta Gerwig ha tingut un gran èxit, captivant el públic de totes les edats amb la seva exploració de la feminitat i les pressions de la perfecció. Si ets fanàtic de la pel·lícula, estaràs encantat de saber que hi ha disponible una gran varietat de mercaderies temàtiques de Barbie. Des de bandes sonores i roba fins a nines col·leccionables i accessoris de joc, n'hi ha per a tothom.

Podeu comprar una còpia digital de la pel·lícula o reservar el disc físic. Llogar la pel·lícula costa 24.99 dòlars, mentre que comprar-la costa 29.99 dòlars. Val la pena assenyalar que la pel·lícula és apte per a Movies Anywhere, la qual cosa us permet veure-la a qualsevol plataforma participant.

Si voleu afegir a la vostra col·lecció de Barbie, podeu reservar la pel·lícula Barbie en Blu-ray 4K UHD. La data de llançament encara està per determinar, però les pel·lícules en format físic solen estar disponibles en poques setmanes després de la versió digital.

Els fans del personatge de Ryan Gosling, Ken, poden alegrar-se amb el llançament de la Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Aquesta nina, que porta la seva emblemàtica armilla de serrells negres i un abric de pell sintètica, pot ser teva per 75 dòlars. Fins i tot ve en un embalatge de pel·lícula Barbie col·leccionable. La data de llançament d'aquest article està fixada per al 31 de gener de 2024.

L'àlbum de Barbie, amb cançons de Ryan Gosling, Lizzo i més, està disponible en vinil. Podeu triar entre un vinil rosa o un vinil transparent lletós exclusiu d'Amazon, tots dos actualment a la venda.

Per als entusiastes dels jocs, hi ha controladors de temàtica Barbie disponibles. Pots optar per un controlador Deep Pink Xbox o un controlador Nova Pink PS5 per afegir un toc de màgia de Barbie a la teva configuració de joc.

Si voleu mostrar el vostre Ken-ergy, podeu reservar la dessuadora amb caputxa "I Am Kenough" de Mattel. Feta amb un material acollidor, aquesta dessuadora amb caputxa té un preu de 60 dòlars i s'envia el 10 d'octubre o abans. Mattel també ofereix altres articles de roba "I Am Kenough", com ara barrets i dessuadores amb caputxa.

Per a aquells que busquen decorar el seu espai habitable, Mattel té disponibles una gamma d'impressions de tela temàtiques de pel·lícules de Barbie. Aquestes impressions, amb un preu de 40 dòlars cadascuna, us permeten mostrar el vostre amor per Barbie.

Amb tantes opcions per triar, els fans de Barbie poden submergir-se completament en el món de la pel·lícula. Tant si es tracta d'objectes de col·lecció, de moda o de decoració, no hi ha escassetat de maneres de celebrar Barbie: la pel·lícula.

Font: IGN - Hannah Hoolihan (escriptora independent)