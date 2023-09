Protecció de la vostra identitat en línia: una guia per a la privadesa i la seguretat

En l'era digital actual, és important estar al corrent de la informació a la qual es pot accedir en línia sobre vostè o el seu fill. Una simple consulta al motor de cerca pot revelar dades personals i fins i tot comptes obsolets que potser us heu oblidat. Per protegir la vostra privadesa, aquí teniu alguns passos que podeu seguir.

En primer lloc, avaluar els danys. Utilitzeu eines com ara "M'han enganxat?" per comprovar si la vostra informació personal ha estat exposada en alguna infracció de dades. Si és així, canvieu les contrasenyes immediatament. Restableix les teves credencials d'inici de sessió a qualsevol lloc web on hagis utilitzat la contrasenya compromesa. Això evita l'accés no autoritzat als vostres comptes i ajuda a protegir la informació sensible, com ara el vostre compte bancari.

Penseu en utilitzar modes de navegació privats o navegadors centrats en la privadesa. Tot i que la navegació privada pot esborrar el vostre historial d'un dispositiu, no amaga les vostres activitats en línia a llocs web, proveïdors de serveis d'Internet i autoritats. Els navegadors centrats en la privadesa com DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser o Tor ofereixen protecció addicional minimitzant el seguiment i l'emmagatzematge de dades.

A més, auditeu les vostres aplicacions. Moltes aplicacions i extensions del navegador recullen i venen les vostres dades a anunciants o tercers. Reviseu els permisos concedits a cada aplicació del vostre telèfon i desactiveu qualsevol accés excessiu. Tingueu en compte el seguiment de fons i les referències a tercers, que poden indicar intermediaris de dades. De la mateixa manera, elimineu les aplicacions o les extensions del navegador no utilitzades per minimitzar l'exposició.

Penseu en utilitzar una adreça de correu electrònic per a les interaccions en línia, com ara registrar-vos a comptes de xarxes socials o comprar en línia. La configuració d'una adreça de correu electrònic separada específicament per a aquestes interaccions ajuda a prevenir el correu brossa i minimitza el risc que la informació personal estigui vinculada al vostre compte de correu electrònic principal.

Seguint aquests passos, podeu protegir millor la vostra identitat en línia i mantenir la vostra privadesa en un món cada cop més digital.

Fonts:

– Article “Cerca tu mateix”.

- "M'han enganxat?" base de dades