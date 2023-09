Millora de l'Apple Watch per a corredors: llista de desitjos per a futures actualitzacions

El proper esdeveniment de presentació de maquinari de tardor d'Apple, anomenat "Wonderlust", està generant il·lusió entre els entusiastes de la tecnologia, ja que preveuen el llançament de nous dispositius com iPhones, iPads i Apple Watches. Tot i que circulen rumors sobre la possible introducció de l'Apple Watch 9 i les actualitzacions de l'Apple Watch Ultra, no se sap si hi haurà millores significatives a la línia d'Apple Watch aquest any. L'especulació suggereix que Apple pot centrar-se en petits ajustaments de rendiment, ja que es preparen per a la molt esperada desena versió de l'Apple Watch l'any següent.

La iteració anterior de l'Apple Watch, especialment l'Apple Watch Ultra, va aportar millores de rendiment notables, com ara una durada de la bateria de fins a 36 hores, GPS de doble freqüència per millorar la precisió del seguiment de la carrera i un botó lateral addicional conegut com a "acció". botó" per a llançaments ràpids d'aplicacions o iniciació de l'entrenament. Tanmateix, encara falten funcions a l'Apple Watch que fan que els rellotges GPS Garmin o Coros siguin més atractius per als corredors dedicats.

Una àrea que requereix millora és la durada de la bateria de l'Apple Watch. Tot i que l'Apple Watch Ultra va mostrar progrés amb fins a 36 hores d'ús normal, es queda curt en comparació amb la resistència dels rellotges GPS Garmin o Coros. A més, la possibilitat de crear rutes generades pels usuaris mitjançant indicacions pas a pas és molt desitjable per als corredors. Tot i que l'Apple Watch incorpora una aplicació Maps, no permet als usuaris seleccionar manualment les seves pròpies rutes; en canvi, només proporciona indicacions punt a punt. En comparació, altres marques de rellotges han començat a oferir aquesta funció, cosa que la converteix en una addició necessària a l'ecosistema Apple Watch.

Un altre aspecte que es podria millorar és la personalització de les pantalles de dades de l'Apple Watch. Tot i que existeix la possibilitat de modificar mètriques, la disposició i la mida de les línies de dades romanen fixes. Aquesta limitació fa que sigui difícil per als corredors amb una visió poc perfecta llegir els dígits petits. L'opció de personalitzar el disseny i ampliar el text milloraria molt l'experiència de l'usuari. A més, la compatibilitat de l'Apple Watch amb guants, especialment els dissenyats per al fred, és una característica que desitgen molts corredors. Tot i que l'Apple Watch Ultra incorpora un botó "Acció", que permet funcions limitades mentre es fa servir guants, s'agrairia ampliar les seves capacitats.

A mesura que Apple es prepara per a la presentació del maquinari de tardor, aquestes millores desitjades serveixen com a llista de desitjos per als corredors que valoren l'Apple Watch com a company de fitness. Mentre que el llançament de la 10a versió de l'Apple Watch s'aproxima a l'horitzó, els usuaris esperen millores que atenguin les seves necessitats específiques. Queda per veure si Apple farà aquestes actualitzacions en un futur proper, però la demanda d'un ecosistema Apple Watch més amigable amb els corredors és evident.

Fonts: Cap