La impressió personalitzada de Tetra Pak revoluciona els envasos de cartró de begudes

Tetra Pak va presentar recentment la seva darrera innovació, Tetra PakR Custom Printing, a PACK EXPO Las Vegas. Aquesta nova iniciativa ofereix a les marques una solució d'avantguarda, rendible i personalitzable per imprimir en envasos de begudes amb paper. La companyia també va anunciar una col·laboració amb Flow Beverage Corp., una empresa de begudes centrades en la salut i el benestar amb seu a Toronto, per crear envasos personalitzats per a la seva aigua de font alcalina.

Un dels desenvolupaments més emocionants que es van presentar a l'esdeveniment va ser la instal·lació d'una impressora digital Koenig & Bauer RotaJET 168 d'amplada completa a les instal·lacions de Tetra Pak a Denton, Texas. Aquesta impressora d'última generació compta amb una velocitat de la web de 135 m/min i una amplada de la web de 840 a 1680 mm, oferint una major flexibilitat i la possibilitat de personalitzar-se amb codis QR dinàmics i diversos dissenys dins de la mateixa comanda. .

Els avantatges de la impressió personalitzada de Tetra Pak no es limiten a les millores estètiques. Aquesta tecnologia d'impressió digital permet mides de lots més petites i personalitzades, la qual cosa la fa ideal per a marques d'aliments i begudes de totes les mides. A més, l'embalatge es pot integrar amb aplicacions d'embalatge connectades mitjançant codis i dissenys únics.

Flow Beverage Corp., coneguda per la seva presència a les botigues minoristes de Canadà i els EUA, té previst utilitzar l'embalatge personalitzat en la seva associació amb Live Nation Entertainment. Mitjançant la incorporació de dissenys a mida a les caixes de cartró Tetra Pak, Flow té com a objectiu capitalitzar les tendències dels consumidors i millorar la seva presència de marca als llocs de Live Nation Canada.

Pedro Goncalves, vicepresident de màrqueting de Tetra Pak EUA i Canadà, va destacar la importància d'activar ràpidament els esforços de màrqueting en el ritme ràpid del món actual. Va expressar l'orgull de col·laborar amb Flow i de portar els seus dissenys innovadors als assistents al concert mentre abandonen els seus espectacles preferits aquesta tardor.

Segons Nicholas Reichenbach, fundador i CEO de Flow, Tetra Pak Custom Printing no només eleva el disseny dels seus envasos sinó que també presenta noves possibilitats publicitàries. Creu que el mitjà diu molt sobre el seu compromís amb la qualitat, la sostenibilitat i les experiències memorables i preveu més associacions que expressin els seus valors de marca i sostenibilitat al paquet.

En general, Tetra Pak Custom Printing revoluciona els envasos de cartró de begudes oferint a les marques l'oportunitat de mostrar la seva identitat i connectar amb els consumidors d'una manera dinàmica i respectuosa amb el medi ambient.

