La importància de la recaptació de fons per telèfon a l'era digital

La recaptació de fons per telèfon ha estat durant molt de temps una eina vital per a les organitzacions sense ànim de lucre, que els permet connectar-se amb possibles seguidors, donants i voluntaris. Malgrat l'aparició de noves tecnologies de comunicació, com la missatgeria i la videoconferència, el telèfon continua jugant un paper crucial en les vendes, l'atenció al client, les comunicacions internes i els esforços de recaptació de fons.

La recaptació de fons és l'element vital de les organitzacions sense ànim de lucre, que els permet continuar la seva important tasca a la societat. El telèfon ofereix un enfocament més personal i humà de la recaptació de fons, ajudant a establir connexions entre les persones i la causa. Tanmateix, la crisi actual del cost de la vida i la creixent demanda de serveis han obligat les organitzacions benèfiques a explorar solucions innovadores.

Amb l'augment de la COVID-19, la recaptació de fons telefònica va experimentar un impuls a mesura que més persones tenien temps i voluntat de participar en converses telefòniques durant el confinament. Tot i que molts han tornat als entorns laborals previs a la pandèmia, la recaptació de fons per telèfon segueix sent integrant al treball de les organitzacions benèfiques i sense ànim de lucre. De fet, dos terços dels recaptats de fons esperen augmentar l'ús del telèfon per a la gestió dels seguidors l'any vinent.

Per adaptar-se al futur digital, les organitzacions benèfiques poden buscar eines de comunicació basades en núvol. Aquestes solucions de programari, com ara els sistemes telefònics de veu sobre protocol d'Internet (VoIP), ofereixen flexibilitat i funcions millorades en comparació amb els telèfons d'oficina tradicionals. Les eines basades en núvol permeten el treball remot, l'enregistrament de trucades, transcripcions instantànies, anàlisis detallades i la integració amb altres sistemes, cosa que facilita a les organitzacions benèfiques gestionar i emmagatzemar informació important.

L'imminent desactivació dels serveis de telefonia fixa tradicionals per al 2025 emfatitza encara més la necessitat que les organitzacions benèfiques actualitzin els seus sistemes telefònics. L'apagada afectarà diversos dispositius que funcionen amb cablejat PSTN de coure. Les eines de comunicació basades en núvol com els telèfons VoIP ofereixen una alternativa fiable. Tanmateix, les organitzacions benèfiques han de planificar i fer la transició aviat per evitar interrupcions en el seu treball.

Quan escolliu un sistema telefònic alternatiu, les organitzacions benèfiques haurien de tenir en compte factors com ara el cost, els avantatges d'actualització, la formació i la satisfacció de les necessitats actuals i futures. Cada trucada feta i rebuda és crucial per a una organització benèfica, ja sigui per augmentar les donacions o per donar suport.

La recaptació de fons per telèfon ha arribat per quedar-se, però és important que les organitzacions benèfiques adoptin la transformació digital. Tot i que la innovació digital pot no ser una prioritat màxima en comparació amb les empreses comercials, és essencial que les organitzacions benèfiques ho tinguin en compte per continuar la seva tasca impactant per a la societat en el futur.

Font: Chartered Institute of Fundraising, National Business Communications

Articles recomanats per l'editor:

– El paper de la tecnologia en la recaptació de fons moderna

– Com la comunicació basada en el núvol millora les operacions sense ànim de lucre

– Preparació per a l'apagada de la PSTN: què han de saber les organitzacions benèfiques