Tecno llança Spark 10 Pro Moon Explorer Edition per celebrar la missió Chandrayan-3 de l'Índia

Tecno, una popular marca de telèfons intel·ligents, ha llançat recentment una versió especial del seu telèfon intel·ligent Spark 10 Pro a l'Índia. Anomenat com a "Moon Explorer Edition", aquest dispositiu únic està dissenyat per celebrar l'èxit de la missió Chandrayan-3 Moon de l'Índia. Fem una ullada més de prop a les característiques interessants d'aquest nou telèfon intel·ligent.

El Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition té un disseny elegant i modern. La seva part posterior de vidre, amb un acabat suau semblant a la sorra, li dóna un aspecte i una sensació de primera qualitat. La part posterior del telèfon està dividida en dues seccions, amb la part superior en blanc i la resta en negre. Hi ha ratlles diagonals a la secció negra, afegint un toc d'elegància al disseny general. A diferència d'altres telèfons, aquesta edició no té un cop de càmera que sobresurt. Té una forma quadrada i un escàner d'empremtes dactilars al costat.

Pel que fa a les especificacions, el Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition compta amb una pantalla FHD+ de 6.1 polzades amb una freqüència de refresc suau de 90 Hz. El tall del forat alineat centralment allotja una càmera frontal de 32 MP per capturar selfies impressionants. A la part posterior, hi ha un sensor primari de 50 MP, acompanyat d'una lent AI, per capturar imatges d'alta qualitat. Sota el capó, el telèfon intel·ligent funciona amb el robust Helio G88 SoC, que ofereix un rendiment potent. Ve amb 8 GB de RAM i 128 GB de memòria interna, oferint una àmplia capacitat d'emmagatzematge. El dispositiu també inclou una bateria gran de 5,000 mAh, que admet una càrrega ràpida de 18 W.

Si esteu interessats en el Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, podeu reservar-lo a partir del 7 de setembre de 2023. La data de llançament oficial està fixada per al 15 de setembre de 2023. El telèfon té un preu de 11,999 rupies, per la qual cosa és una opció atractiva per als entusiastes dels telèfons intel·ligents.

Aquest telèfon intel·ligent d'edició especial de Tecno és una manera fantàstica de commemorar l'èxit de la missió a la Lluna de l'Índia. Amb el seu disseny elegant i característiques impressionants, promet oferir una experiència d'usuari deliciosa. Tant si sou un fan de l'exploració espacial com si simplement necessiteu un nou telèfon intel·ligent, val la pena tenir en compte el Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition.

