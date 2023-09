L'any tecnològic comença amb l'esdeveniment Apple i la conferència Dreamforce

La segona setmana de setembre marca l'inici d'un nou any tecnològic, amb esdeveniments importants com l'esdeveniment iPhone d'Apple i la conferència Dreamforce de Salesforce marcant el to de la indústria. Aquests esdeveniments també marquen l'inici de la temporada de conferències tecnològiques, amb espectacles alineats per a Meta Platforms, Microsoft i Oracle.

Un esdeveniment molt esperat és l'oferta pública inicial d'Arm Holdings, que s'espera que valorarà el dissenyador de xips entre 50 i 54.5 milions de dòlars. Aquesta OPI, juntament amb l'oferta pública prevista de la startup de lliurament Instacart, podria reviure el mercat de la OPI de tecnologia inactiva. L'aposta és molt alta aquest any, ja que les batalles legals, les condicions macroeconòmiques, la guerra comercial amb la Xina i els reptes reguladors han generat preocupació.

Els esdeveniments de la setmana destaquen tant les oportunitats com els problemes de la indústria tecnològica. L'IPO d'Arm mostra la força de la tecnologia i la intel·ligència artificial, mentre que el cas de Google-DoJ planteja preocupacions sobre el poder que exerceixen algunes empreses. El Departament de Justícia argumenta que Google va aprofitar il·legalment acords amb fabricants de telèfons i navegadors d'Internet per monopolitzar el mercat dels motors de cerca.

Mentrestant, un panell del Senat s'està reunint per discutir l'ús responsable de la IA i s'està elaborant una legislació bipartidista per regular la IA. Fins i tot els gegants tecnològics com Apple i Salesforce no són immunes als reptes, ja que Apple s'enfronta a problemes d'ingressos i vendes i Salesforce es planteja traslladar Dreamforce a causa de la preocupació pel consum de drogues i el sensellarisme a San Francisco.

La principal preocupació que planeja sobre el panorama tecnològic és la IA. La naturalesa a porta tancada de les discussions i el potencial de captura regulatòria per part dels actors dominants del sector plantegen preguntes sobre l'equitat de les regulacions. Tanmateix, la implicació del Departament de Justícia afegeix seriositat a la qüestió.

En general, aquesta setmana tecnològica plena d'embolics prepara l'escenari per a la indústria tecnològica l'any que ve, amb una barreja d'oportunitats, reptes i preocupacions reguladores.

