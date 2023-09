Dying Light 2 introdueix els punts DL de moneda premium per a compres dins del joc

En l'actualització més recent de Dying Light 2, la molt esperada seqüela del popular joc Dying Light, s'ha introduït una nova moneda premium del joc anomenada DL Points. Els jugadors ara poden utilitzar aquests punts per comprar paquets de pell sense haver de sortir del joc.

Tot i que el Dying Light original també presentava microtransaccions, es van dur a terme a través dels aparadors específics dels propietaris de la plataforma, com ara Sony o Valve. Techland, el desenvolupador de Dying Light 2, ha afirmat que utilitzar els punts DL com a moneda exclusiva per a les compres dins del joc "ens facilita la vida". Aquest moviment també elimina la necessitat de crear paquets separats per a les botigues de la plataforma.

Actualment, els jugadors tenen l'opció de gastar diners del món real per adquirir paquets de DL Point a les botigues de PlayStation i Xbox. Tanmateix, Techland ha anunciat que un cop s'hagin implementat completament els DL Points, els paquets s'eliminaran de la PlayStation Store.

S'han plantejat preguntes sobre el moment d'aquesta introducció de DL Points i la recent adquisició majoritària d'accions de Techland per part del gegant tecnològic Tencent. Techland ha aclarit que els dos esdeveniments no estan connectats i que la implementació de DL Points es va retardar a causa del temps de producció requerit.

Amb els DL Points, els jugadors tenen ara una manera còmoda i perfecta de fer compres dins del joc sense haver de sortir del món immersiu de Dying Light 2. Aquest nou sistema de moneda premium ofereix als jugadors l'oportunitat d'adquirir paquets de skins a un millor preu, millorant el seu experiència de joc global.

