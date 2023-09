Evie Networks amplia l'associació amb Dan Murphy's per instal·lar més estacions de recàrrega de vehicles elèctrics

Evie Networks, una empresa especialitzada en carregadors de vehicles elèctrics públics, ha anunciat una col·laboració ampliada amb Dan Murphy's per instal·lar estacions de recàrrega addicionals a les seves botigues. Ja s'han instal·lat cinc estacions de càrrega a les botigues de Dan Murphy a tota Austràlia, amb una sisena estació prevista a Broadmeadows, Victoria.

Aquesta associació és un pas positiu cap a la millora de l'accessibilitat a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. En expandir la xarxa d'estacions de recàrrega a les botigues de Dan Murphy, més propietaris de vehicles elèctrics tindran accés còmode a les instal·lacions de recàrrega mentre compren o fan encàrrecs. També s'alinea amb la demanda creixent d'opcions de transport sostenible.

Twitter suposadament Shadowbans The New York Times, un gran anunciant

En un moviment sorprenent, Twitter, ara conegut com X, ha prohibit l'ombra The New York Times, impedint que els usuaris vegin tuits que enllacen amb el contingut del diari. Aquesta acció és particularment irònica perquè The New York Times és un dels principals anunciants de X i ha fet campanyes promocionals per al seu lloc esportiu, The Athletic.

La participació en tuits que enllaça amb el lloc web del New York Times va disminuir significativament a finals de juliol i va continuar disminuint durant tot l'agost. Aquest descens es va observar comparant el compromís amb els tuits d'altres serveis de notícies importants com la BBC, CNN, Politico, el Wall Street Journal i el Washington Post. Durant el mateix període, el compromís amb les publicacions d'aquests llocs de notícies competidors va augmentar o es va mantenir constant.

Meta (anteriorment Facebook) està desenvolupant un model d'IA avançat per competir amb OpenAI

Meta suposadament està construint un model d'IA avançat que pretén igualar l'eficiència del model de llenguatge popular d'OpenAI, GPT-4. Aquesta eina d'IA generarà text i anàlisis dirigits a les empreses. L'objectiu d'aquest esforç és competir amb l'entrada de nous models d'IA al mercat. Per aconseguir-ho, es diu que Meta està buscant adquirir xips avançats de Nvidia.

S'espera que el model d'IA que està desenvolupant Meta ajudi les empreses de diverses maneres, inclosa la generació de text sofisticat, la realització d'anàlisis complexes i la producció de resultats addicionals. Amb l'oferta d'aquests serveis, Meta pretén establir un avantatge competitiu en el mercat de la IA.

L'Arxiu d'Internet apel·la la pèrdua de la demanda de la biblioteca de llibres electrònics

Internet Archive ha anunciat la seva intenció d'apel·lar una pèrdua recent en un cas de drets d'autor pel que fa a la seva biblioteca de llibres electrònics. Després d'un acord, l'Arxiu ja ha limitat l'accés a alguns dels seus llibres. La sentència original va determinar que l'escaneig de llibres de l'Arxiu no entrava sota la llei d'ús just dels EUA. En conseqüència, el lloc web havia de restringir l'accés públic als llibres disponibles comercialment protegits per drets d'autor.

La decisió d'Internet Archive d'apel·lar subratlla el seu compromís de preservar l'accés al coneixement i la literatura, alhora que aborda les preocupacions plantejades pels titulars dels drets d'autor. Aquest cas posa de manifest els reptes i debats actuals al voltant de les biblioteques digitals i l'ús just a l'era digital.

Exoplaneta potencialment habitable, K2-18b, identificat pel telescopi espacial James Webb

El telescopi espacial James Webb ha identificat K2-18b, un exoplaneta que té el potencial d'habitabilitat i la recerca de vida extraterrestre. Descobert el 2015, es creu que K2-18b té un oceà d'aigua líquida a la seva superfície i pot contenir metà, diòxid de carboni i sulfur de dimetil. Aquest exoplaneta és significativament més gran que la Terra, mesura 8.6 vegades la seva mida i presenta una oportunitat única per a l'exploració científica dins de la nostra galàxia.

A mesura que continuem descobrint exoplanetes amb característiques que s'assemblen al nostre propi planeta, la recerca de vida més enllà de la Terra es fa cada cop més captivadora. K2-18b ofereix una visió fascinant de la possibilitat de mons habitables més enllà del nostre sistema solar.

Fonts:

- Evie Networks amplia l'associació amb Dan Murphy's (font no proporcionada)

- Twitter Shadowbans The New York Times (font no proporcionada)

- S'ha informat que Meta està desenvolupant un model d'IA avançat (font: The Wall Street Journal)

- L'Arxiu d'Internet apel·la la pèrdua de la demanda de llibres electrònics (font: The Verge)

- El telescopi espacial James Webb identifica un exoplaneta potencialment habitable (font: CNET)