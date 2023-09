Baldur's Gate 3 obté un port PS5 impressionant, segons Digital Foundry

By

Llançat a PlayStation 5 aquesta setmana, Baldur's Gate 3 ha rebut elogis pel seu impressionant port dels experts en tecnologia de Digital Foundry. Es diu que l'extens joc de rol amb temàtica Dungeons & Dragons de Larian Studios funciona a un nivell equivalent a la versió per a PC en configuracions ultra.

Una característica notable de la versió PS5 és la possibilitat d'activar o desactivar el mode de rendiment. En ambdós modes, el joc manté una resolució de 1440p. El mode de rendiment té com a objectiu 60 fotogrames per segon, cosa que, segons Digital Foundry, s'aconsegueix principalment. Tanmateix, la mateixa ciutat de Baldur's Gate causa alguns problemes de rendiment, amb una velocitat de fotogrames que cau per sota dels 30 fps en determinades zones.

El mode de qualitat, d'altra banda, bloqueja la velocitat de fotogrames a 30 fps. Digital Foundry informa que assoleix aquest objectiu de manera coherent, excepte a l'Acte 3, on la velocitat de fotogrames baixa fins als 20 segons. Tanmateix, en general, la versió PS5 ofereix un rendiment relativament estable.

Quan es tracta del multijugador de pantalla dividida, hi ha algunes retallades notables en termes de rendiment. No obstant això, el joc manté un 30 fps estable, excepte a l'Acte 3, on la velocitat de fotogrames baixa als 20 segons.

A més, tot i que Baldur's Gate 3 actualment no admet el joc creuat, Larian ha confirmat que està al seu full de ruta. L'estudi ha estat treballant activament per solucionar errors i problemes de rendiment des del llançament del joc, amb l'objectiu de permetre el joc cooperatiu a les plataformes de PC i PS5.

En general, Baldur's Gate 3 ha estat elogiat com un "moment històric del gènere" per IGN. El joc ofereix una experiència RPG rica i tàctica amb una història ben escrita, personatges complexos i opcions significatives perquè els jugadors facin. Els propietaris de PlayStation 5 poden accedir a una guia completa i altres recursos per millorar la seva experiència de joc.

