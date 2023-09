Taiwan presenta noves directrius per a la indústria d'actius digitals

By

Taiwan s'ha unit a la llista creixent de països que implementen regulacions per a la indústria d'actius digitals. La Comissió de Supervisió Financera de Taiwan (FSC) ha desenvolupat deu principis rectors destinats a aconseguir un equilibri entre el foment de la innovació i la protecció dels inversors.

Una de les disposicions clau de les directrius és la repressió de les borses offshore que operen a Taiwan sense obtenir llicències FSC. Això vol dir que els intercanvis globals com Binance, Bitfinex i Kraken, que han estat operant sense complir les regulacions de diverses jurisdiccions, s'enfrontaran ara a un escrutini més dur.

Taiwan ha experimentat els efectes negatius dels intercanvis no regulats, ja que va ser un dels països més afectats pel col·lapse de FTX. Com a resultat, el FSC està prenent mesures proactives per salvaguardar els inversors i garantir l'estabilitat del mercat d'actius digitals.

A més de reprimir els intercanvis canalla, les noves directrius de Taiwan també requereixen que els proveïdors de serveis d'actius virtuals (VASP) demanin l'aprovació de l'FSC abans de publicar anuncis. Els VASP també han de separar els actius dels clients del capital operatiu i implementar programes sòlids contra el blanqueig de capitals (AML). A més, les directrius prohibeixen l'oferta de productes derivats complexos als inversors minoristes, imposant greus sancions per incompliment.

L'emissió de fitxes és una altra àrea abordada per les directrius. Els VASP hauran de revelar els seus llibres blancs a l'FSC perquè els revisi abans d'emetre fitxes. Aquesta mesura té com a objectiu promoure la transparència i protegir els inversors d'esquemes fraudulents.

Val la pena assenyalar que la jurisdicció de l'FSC no cobreix els fitxes no fungibles (NFT), ja que les seves característiques úniques i la seva composició requereixen regulacions més completes.

El moviment de Taiwan per regular la indústria dels actius digitals reflecteix la tendència creixent entre els reguladors globals per posar-se al dia amb el ràpid desenvolupament del mercat criptogràfic. Mitjançant la implementació d'aquestes directrius, Taiwan pretén crear un entorn més segur i transparent per als inversors alhora que fomenta la innovació en el sector dels actius digitals.

