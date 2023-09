Es rumoreja que Nintendo Switch 2 comptarà amb un rendiment millorat i temps de càrrega reduïts

Els rumors sobre l'esperat Nintendo Switch 2 continuen circulant, i apareixen nous detalls sobre el seu rendiment i característiques. Fonts fiables han afirmat que la consola va tenir una mostra secreta a la Gamescom a l'agost, i ara una tercera font ha corroborat aquestes afirmacions i ha afegit informació addicional.

Segons els informes d'Eurogamer i VGC, es rumoreja que l'Switch 2 executarà "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" a una velocitat de fotogrames i una resolució més alta, cosa que sembla prometedora per als fans del popular joc. Nate The Hate, un expert de Nintendo anteriorment fiable, també ha donat suport a aquestes afirmacions i ha revelat més detalls que ha sentit sobre la consola.

Una millora notable esmentada per Nate The Hate és la reducció significativa dels temps de càrrega. Afirma que el nou maquinari permetia temps de càrrega gairebé instantanis per als jocs, sobretot quan s'iniciaven des del menú principal. Aquesta és una millora important en comparació amb l'Switch original, que tenia temps de càrrega d'uns 30 segons.

Pel que fa al rendiment, Nate The Hate afirma que "Breath of the Wild" funcionava a 60 fotogrames per segon amb una resolució de 4K a l'Switch 2. També va esmentar que la consola compta amb capacitats avançades de traçat de raigs, similars a les de PlayStation. 5 i Xbox Series X/S poden aconseguir-ho. Tanmateix, aclareix que s'espera que la potència bruta de l'Switch 2 sigui inferior a la de la Xbox Series S.

Per compensar-ho, el Switch 2 pot utilitzar una nova tecnologia anomenada DLSS (deep learning super sampling), que pot simular la resolució 4K en dispositius de poca potència. Això podria proporcionar una experiència visual comparable a la 4K nativa alhora que es manté l'eficiència del rendiment.

Tot i que encara hi ha incertesa pel que fa a la compatibilitat enrere del Switch 2 i les dates oficials de revelació/llançament, Nate The Hate suggereix que el proper Nintendo Direct s'emetrà d'aquí a aproximadament tres dies, possiblement el 14 de setembre. És important tenir en compte que els Nintendo Directs solen tenir lloc el els dijous.

En conclusió, les característiques rumoreades de la Nintendo Switch 2 indiquen un rendiment millorat, temps de càrrega reduïts i la utilització potencial de la tecnologia DLSS. Els fans esperen amb impaciència noves actualitzacions de Nintendo sobre aquesta consola tan esperada.

Fonts:

- Eurogamer

– VGC