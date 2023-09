Els Mac M3 d'Apple es van retardar fins al 2023, segons els analistes

Segons l'analista fiable d'Apple Ming-Chi Kuo, la primera onada dels molt esperats Mac M3 d'Apple no es llançarà fins al 2023. Kuo, que sovint rep informació privilegiada de les cadenes de subministrament de fabricació d'Apple, no va proporcionar detalls específics sobre el retard. Aquest canvi de temporització reflecteix el llançament d'Apple dels dissenys de MacBook Pro i Mac mini basats en M2, que inicialment es van planificar per a finals de 2022, però que finalment es van llançar el gener de 2023.

Mark Gurman de Bloomberg, una altra font destacada d'informació sobre els productes d'Apple, també va revisar les seves prediccions sobre un potencial anunci de Mac d'octubre. Tot i que creu que Apple tindrà alguns productes per llançar després de setembre, inclosa una possible actualització de l'iPad Air, preveu que aquests llançaments es faran mitjançant comunicats de premsa en lloc de vídeos d'anuncis pregravats.

Val la pena assenyalar que l'anunci de Kuo només es refereix a la línia de MacBook i no a altres dispositius de la cartera d'Apple. L'iMac destaca com un dispositiu que fa temps que s'ha d'actualitzar, ja que segueix sent l'únic model de Mac sense una variant del xip M2. D'altra banda, els que no són MacBook com el Mac mini, el Mac Studio i el Mac Pro han rebut actualitzacions més recents amb xips M2.

S'espera que els xips M3 es fabriquen mitjançant un nou procés de 3 nm de Taiwan Semiconductor (TSMC). Aquest procés permetrà a Apple millorar el rendiment del xip sense augmentar el consum d'energia. S'espera que la línia M3 tingui nuclis addicionals de CPU i GPU en comparació amb les versions M2, així com millores arquitectòniques introduïdes per Apple.

Aquells que actualment utilitzen Macs Intel que poden sentir-se lents o incompatibles amb macOS Sonoma poden esperar que la generació M3 sigui una actualització que val la pena. Els primers usuaris dels primers Mac M1 a finals del 2020 també poden trobar la línia M3 temptadora per a una actualització.

Tot i que encara no se sap si Apple abordarà la seva línia de Mac durant el seu esdeveniment de setembre, oferirem cobertura en directe dels anuncis el 12 de setembre a les 1:XNUMX hora de l'Est.

Fonts:

– Ming-Chi Kuo

– Mark Gurman de Bloomberg