Les accions d'Oracle cauen després del feble informe d'ingressos del segon trimestre

Les accions d'Oracle Corporation van caure un 10% abans de la campana d'obertura després de la publicació del seu informe financer del segon trimestre fiscal. La companyia de programari va informar de guanys ajustats d'1.19 dòlars per acció, superant lleugerament les expectatives dels analistes d'1.15 dòlars per acció. Tanmateix, els ingressos van ser de 12.45 milions de dòlars, per sota dels 12.47 milions de dòlars esperats.

WestRock avança amb la fusió a mesura que Smurfit Kappa s'enfonsa

L'empresa de paper i embalatge WestRock va veure un augment del 6% de les seves accions abans de la campana després d'anunciar els seus plans per fusionar-se amb l'empresa de Dublín Smurfit Kappa. En canvi, les accions de Smurfit Kappa van caure més d'un 8% en resposta a la notícia.

Les accions d'Apple creixen abans de l'esdeveniment de llançament de l'iPhone

Les accions d'Apple van experimentar un lleuger augment abans de la campana que va conduir a l'esperat esdeveniment de llançament de l'iPhone. L'esdeveniment, programat per a les 1:XNUMX ET, va generar entusiasme i il·lusió tant entre els entusiastes de la tecnologia com entre els inversors.

Bank of America millora les accions de Cintas

Cintas va veure un augment de l'1% en la negociació prèvia al mercat després de rebre una millora de la qualificació de compra de Bank of America. Aquesta actualització arriba quan augmenta la probabilitat d'un escenari econòmic d'aterratge suau, posant de manifest les perspectives positives per a l'estoc.

Les botigues generals de Casey superen les expectatives de guanys

Les botigues minoristes Casey's General Stores van experimentar un augment del 4% en la negociació prèvia al mercat després de superar les expectatives de guanys per al darrer trimestre. La companyia va reportar guanys de 4.52 dòlars per acció, superant els 3.36 dòlars per acció previst. Tot i que els ingressos van ser lleugerament inferiors a les expectatives, els inversors encara es van veure animats per l'informe positiu de guanys.

Geron rep l'actualització de Goldman Sachs

Geron, una empresa de tractament del càncer de sang, va veure un augment del 5% en les seves accions abans de la campana després de rebre una millora de la qualificació de compra de Goldman Sachs. L'actualització es va produir abans del llançament de fàrmacs de Geron el 2024, que té el potencial d'impulsar un creixement significatiu de les accions de la companyia, i els analistes prediuen un augment potencial de fins a un 70%.

