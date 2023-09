El Dow Jones Industrial Average augmenta a mesura que Tesla i Qualcomm augmenten

El Dow Jones Industrial Average va augmentar un 0.3% o 88 punts, mentre que el Nasdaq va pujar un 1.2% i l'S&P 500 un 0.7%. Tesla va experimentar un augment significatiu, amb les seves accions augmentant més del 10% després que Morgan Stanley actualitzés l'empresa a sobreponderar des de l'igual pes. L'actualització es va basar en l'impacte potencial del superordinador de Tesla, Dojo, que pot processar dades dels seus vehicles per entrenar models d'IA per a cotxes autònoms. Els analistes de Morgan Stanley prediuen que Dojo podria afegir fins a 500 milions de dòlars al valor empresarial de Tesla impulsant una adopció més ràpida de "robotaxis" i serveis de xarxa.

El fabricant de xips Qualcomm també va tenir un bon rendiment, veient un augment del 4% en el preu de les seves accions. Això es va produir després que va ampliar el seu acord per subministrar a Apple mòdems 5G per als seus iPhones fins al 2025. El moment de l'acord és estratègic, ja que s'espera que Apple presenti el nou iPhone 15 en un proper esdeveniment de llançament. Wedbush calcula que una quarta part dels 1.2 milions de base instal·lada d'Apple no ha actualitzat els seus iPhones en quatre anys, la qual cosa presenta una oportunitat per a Apple d'augmentar els preus dels models iPhone 15 Pro i Max.

Disney i Charter Communications van resoldre una disputa sobre les tarifes de cable, permetent als clients de cable de Charter accedir una vegada més a diversos canals propietat de Disney. L'acord també atorga a alguns clients de Spectrum accés a aplicacions amb suport publicitari Disney+ i ESPN+. Aquest desenvolupament positiu ha augmentat el sentiment dels inversors en accions de mitjans com Fox Corp Class A, Paramount i Warner Bros Discovery Inc.

En altres notícies, JM Smucker va fer un acord per adquirir Hostess Brands per 34.25 dòlars per acció, valorant aquesta última en aproximadament 5.6 milions de dòlars. Tot i que les accions de JM Smucker van caure un 6%, Hostess va veure un salt del 19% fins a un nou màxim de 52 setmanes. JM Smucker va sortir victoriós contra la competència de General Mills en la guerra de ofertes per a Hostess Brands.

En general, la borsa va experimentar moviments positius impulsats per actualitzacions, ofertes significatives, resolució de disputes i llançaments estratègics de productes.

Definicions:

– Dow Jones Industrial Average: un índex borsari que mesura el rendiment de les accions de 30 grans empreses que cotitzen a les borses dels Estats Units.

– S&P 500: un índex borsari que fa un seguiment del rendiment de 500 grans empreses que cotitzen a les borses dels Estats Units.

– Nasdaq: un índex borsari que inclou aproximadament 3,000 accions cotitzades a la borsa Nasdaq, coneguda per les seves empreses centrades en la tecnologia.

– Tesla: empresa de vehicles elèctrics i energia neta.

– Qualcomm Incorporated: empresa multinacional de semiconductors i equips de telecomunicacions.

– Apple: una empresa tecnològica coneguda pels seus productes electrònics de consum, programari i serveis.

– Disney: un conglomerat multinacional d'entreteniment i mitjans.

– Charter Communications: empresa de telecomunicacions i mitjans de comunicació.

– JM Smucker: empresa d'aliments i begudes coneguda per les seves diferents marques de consum.

– Hostess Brands: empresa que produeix pastissos d'aperitiu i productes de forn.

– General Mills: empresa multinacional de fabricació d'aliments.

Fonts:

– Nota del client de Morgan Stanley

– Anàlisi Wedbush