Steam celebra el 20è aniversari: de la polèmica al domini en la indústria del joc

Steam, la popular plataforma de distribució digital de videojocs, celebra el seu 20è aniversari. Llançat el 12 de setembre de 2003, Steam va enfrontar inicialment la reacció dels jugadors de PC que ho veien com una amenaça per als navegadors de servidors multijugador i els discos físics. Tanmateix, el llançament de Half-Life 2 de Valve, que requeria que Steam jugués, va resultar ser un èxit massiu i va obrir el camí per al domini de Steam a la indústria.

Malgrat l'escepticisme inicial, els editors de jocs finalment van reconèixer el valor de Steam i la seva àmplia base d'usuaris. Avui, els principals editors com EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix i fins i tot Blizzard han adoptat Steam com a plataforma de jocs per a PC de facto. Fins i tot Epic Games, amb la seva Epic Games Store, ha lluitat per competir amb l'impuls de Steam, tot i regalar milions de dòlars en jocs gratuïts.

L'objectiu final de Valve amb Steam era proporcionar una plataforma perquè qualsevol desenvolupador de jocs arribés directament als seus jugadors i creï el seu públic. Amb els anys, Steam s'ha convertit en la plataforma de referència per al descobriment de jocs independents, oferint un lloc convenient per comprar i jugar amb vendes constants i noves funcions.

Durant la pandèmia, la popularitat de Steam es va disparar, amb 10 milions de jugadors connectats simultàniament al gener. A més, el recent anunci de Valve del portàtil de joc Steam Deck ha aportat una nova emoció a la plataforma i ha millorat la seva interfície d'usuari.

Quan Steam celebra el seu 20è aniversari, s'ha transformat d'una controvertida eina DRM a una casa de joc estimada per a milions de jugadors de PC. Malgrat els seus primers reptes, Steam s'ha convertit en un símbol del pròsper paisatge de distribució digital a la indústria del joc.

