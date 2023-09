Entendre la física darrere del clip de patata viral Starfield

La setmana passada, un videoclip d'un jugador de Starfield introduint 20,000 patates a la cabina del seu vaixell es va fer viral. Tot i que l'audàcia d'aquesta gesta va cridar l'atenció, la veritable fascinació rau en el fet que totes aquestes patates "tenen física". Però, què vol dir que una cosa "tingui física"? Per què la gent està tan sorprès amb un munt de patates caient en un joc d'exploració espacial?

Per entendre aquest fenomen, ens vam posar en contacte amb diversos desenvolupadors de jocs per obtenir informació. Nikita Luzhanskyi, un desenvolupador d'Unreal Engine, va explicar com es calculen les col·lisions entre objectes als jocs. Essencialment, quan dos objectes xoquen a la vida real, entra en joc la física. Tanmateix, als espais virtuals, els ordinadors necessiten temps per calcular la física de cada objecte implicat. Com més objectes en la barreja, més càlculs es necessiten, fent les coses més complexes.

Luzhanskyi també va destacar que els jocs funcionen a una determinada velocitat de fotogrames, com ara 60 fotogrames per segon (fps). En cada segon, el motor del joc processa les dades d'entrada, les aplica al món del joc, calcula les interaccions dels objectes i representa la imatge a la pantalla. Com més objectes hi hagi, més comprovacions ha de realitzar el motor per a interaccions realistes. Tanmateix, superar el límit superior de la velocitat de fotogrames pot provocar que el joc es ralenti, cosa que no és desitjable per als jugadors.

El càlcul del moviment d'objectes en un joc implica l'ús de diversos algorismes per calcular petits moviments entre ticks o intervals de temps. Es tenen en compte factors com l'acceleració, la velocitat i els xocs. Aconseguir col·lisions realistes amb centenars o milers d'objectes requereix un codi eficient i ràpid.

El geni del clip de patates Starfield rau en el fet que, tot i tenir 20,000 patates xocant entre elles, el terra i una porta en moviment, es comporten com patates reals. Liam Tart, artista principal de Unknown Worlds, explica que, tot i que les patates poden semblar quiets, en realitat estan simulant la física en tot moment. Normalment, quan els objectes estan a prop, les col·lisions provoquen rebots i trontolls, però les patates del clip es mouen suaument només quan s'obre la porta. Aconseguir simular més de 20,000 patates sense una caiguda significativa de la velocitat de fotogrames és una proesa impressionant.

Megan Fox, fundadora de Glass Bottom Games, destaca encara més els possibles reptes que podrien haver sorgit d'aquesta simulació. Explica la diferència entre la física de la CPU, que s'executa a l'ordinador, i la física de la GPU, que s'executa a la targeta gràfica. Tot i que la física de la GPU és més adequada per a simulacions autònomes, la física de la CPU és millor per a les simulacions interactives que impliquen interaccions amb el jugador. El fet que la simulació de la patata s'hagi aconseguit mitjançant la física de la CPU afegeix a la naturalesa impressionant del clip.

En conclusió, el clip viral de patata Starfield mostra les complexitats de les simulacions de la física als jocs. El gran nombre de patates implicades va presentar un repte en termes de potència computacional i optimització del codi. El fet que les patates es comportin com patates reals malgrat el seu entorn virtual és el que fa que aquest clip sigui realment al·lucinant.

