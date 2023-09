Starfield estableix un rècord com el llançament de joc més gran de Bethesda

Starfield, l'esperat joc de rol espacial de Bethesda, ha fet una entrada notable al món dels jocs. Des del seu llançament el 31 d'agost, el joc ha aconseguit més de 6 milions de jugadors, fet que el converteix en el llançament més gran de la història de Bethesda. La seva popularitat s'ha traduït en unes xifres de vendes inicials impressionants, amb Starfield dominant els gràfics de vendes tant digitals com físiques.

A Steam, el joc ocupa actualment la segona posició a la llista de vendes més grans del món, just darrere del campió de llarga data, Counter Strike: Global Offensive. Tot i que Starfield té uns 200,000 jugadors simultàniament, en comparació amb el milió de CS:GO, ha superat el nombre de jugadors d'altres jocs de rol emblemàtics de Bethesda com Skyrim, Fallout 4 i The Elder Scrolls Online.

L'èxit de Starfield no es limita a l'àmbit digital. Al Regne Unit, el joc va ocupar el primer lloc a la taula de vendes físiques, superant títols com Hogwarts Legacy i Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, cap de GamesIndustry.Biz, va elogiar l'èxit de Starfield i va comparar el seu llançament físic amb Diablo 4, que va ser un gran èxit digital.

Tot i que Starfield està disponible per jugar gratuïtament per als propietaris de Xbox i PC amb una subscripció a Game Pass, alguns fans estan comprant el joc de bon grat per donar suport a Bethesda Studios i assegurar-ne l'èxit continuat. Un jugador va expressar les seves raons per comprar la versió digital, afirmant que donar suport econòmic al joc comportarà més contingut i suport per part dels desenvolupadors.

Tot i que Bethesda no ha revelat les xifres oficials de vendes, el rendiment de Starfield indica un bon començament per al joc. A mesura que la comunitat de jocs espera amb impaciència més actualitzacions, sembla que Starfield s'ha consolidat fermament com un llançament monumental per a Bethesda.

Fonts:

– El gràfic global de vendes de Steam

– Fil de Twitter de GamesIndustry.Biz