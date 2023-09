El temps mitjà de finalització de Starfield Main Quest

By

Segons How Long To Beat, el jugador mitjà de Starfield, l'últim joc de rol de Bethesda, triga unes 18 hores a completar la recerca principal. Aquesta estimació es basa en una mostra modesta de 72 jugadors. Tanmateix, cal tenir en compte que aquests números poden no ser del tot representatius, ja que és probable que els jugadors d'aquest grup estiguin especialment entusiasmats i dedicats, atès que Starfield encara és un llançament de moda.

A més, si els jugadors haguessin de completar tant la missió principal com les principals missions secundàries, trigarien aproximadament 49 hores. Aquesta estimació suposa que els jugadors estan plenament compromesos a explorar tots els aspectes del joc.

És important tenir en compte que aquests números estan subjectes a canvis a mesura que més jugadors comparteixen consells i descobreixen missions o secrets ocults dins del joc. A mesura que la comunitat es reuneix per descobrir contingut nou, el temps mitjà de finalització pot augmentar i el temps per a una reproducció "complecionista" pot disminuir.

El cap de publicació de Bethesda, Pete Hines, va compartir que per a ell personalment, Starfield va trigar unes 130 hores a implicar-lo completament. Això destaca la profunditat i la riquesa de contingut del joc més enllà de la recerca principal.

Tot i que Starfield pot semblar familiar als fans dels jocs anteriors de Bethesda com Fallout 4 o The Elder Scrolls, aquesta familiaritat pot proporcionar una experiència còmoda i agradable. Igual que un bol calent de farina de civada, les aventures del món obert de Bethesda ofereixen una sensació de comoditat i familiaritat que els jugadors sovint troben atractius.

En conclusió, s'estima que el temps mitjà de finalització de la recerca principal de Starfield és d'unes 18 hores. Tanmateix, els jugadors poden esperar una experiència de joc més llarga si pretenen completar tant la missió principal com les missions secundaries principals. A mesura que més jugadors exploren el joc i comparteixen les seves experiències, el temps mitjà de finalització pot canviar. Malgrat les similituds amb els títols anteriors de Bethesda, Starfield promet oferir una experiència única i atractiva per als jugadors.

