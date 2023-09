Starfield de Bethesda Game Studios ofereix una emocionant experiència de tir de gravetat zero

Bethesda Game Studios ha rebut elogis per la seva mecànica de combat a Starfield, i els crítics han assenyalat que les seves armes se senten pesades, precises i poderoses. Una millora significativa de l'armament lleuger de ploma de la sèrie Fallout. No obstant això, la característica destacada és una oportunitat al principi del joc per participar en un emocionant tiroteig de gravetat zero que mostra el sistema de combat del joc en el seu millor moment.

[ALERTA DE SPOILER: A continuació es detalla la recerca secundaria de l'estació espacial Almagest a Starfield.]

Mentre seguia la línia de missions de Mantis en el meu camí des d'Alfa Centauri, vaig descobrir el sistema estel·lar de l'Olimp i em vaig trobar amb una estació espacial radial aparentment normal a prop del planeta Nesoi, anomenada L'ull. No obstant això, no hi va haver resposta quan vaig intentar comunicar-me amb l'emissora, cosa que va generar preocupacions.

En pujar a l'estació, em vaig trobar en un passadís glamurós sense pes, guiat únicament pels jets de la meva motxilla. Mentre mirava per les finestres, em vaig adonar de restes que flotaven dins de l'estació espacial buida, indicant que alguna cosa havia anat malament. De sobte, un Spacer va passar, indicant l'inici d'un intens tiroteig. El caos va esclatar al nivell inferior.

L'entorn de gravetat zero fomenta un joc agressiu, amb només una reixa decorativa que separa els jugadors de les hordes d'enemics. Utilitzar un jetpack és crucial per tancar ràpidament la distància i aïllar els adversaris individuals. Les granades i les escopetes són eficaços per dispersar el grup enemic ben coordinat, que utilitza la cobertura al seu avantatge. La proximitat de l'acció a la tanca d'aire millora la intensitat de la trobada, i fins i tot companys d'IA com el robot Vasco s'uneixen a l'acció.

El que més em va impressionar va ser l'excepcional sistema de física. Bethesda ha implementat amb èxit efectes de nines de drap dissenyats per al combat de gravetat zero, donant lloc a un moviment del cadàver visualment impressionant i dinàmic que fins i tot pot proporcionar una cobertura temporal.

En conclusió, l'estació espacial d'Almagest presenta una oportunitat excepcional al principi del joc per experimentar l'alegria del combat de gravetat zero a Starfield. Si encara no l'heu explorat, assegureu-vos de portar les vostres armes preferides i creeu un punt de salvament sòlid. Us trobareu amb ganes de repetir aquest tiroteig diverses vegades per apreciar plenament els sistemes de combat del joc.

Recordeu, quan lluiteu a zero G, tingueu en compte que la porta de l'enemic està baixada.

Definicions:

– Gravetat zero: estat d'ingravidesa que experimenten els objectes i els individus quan estan sotmesos a una força gravitatòria mínima o nul·la.

– Tiroteig: Escaramussa o conflicte intens que implica l'ús d'armes de foc.

– Mecànica de combat: els sistemes i les regles que regeixen el combat en el joc, incloses la mecànica d'armes, el moviment i les tàctiques.

