Com guanyar diners venent contraban a Starfield

Resum: guanyar diners a Starfield pot ser un procés que requereix molt de temps, però hi ha maneres d'accelerar el procés. Un dels mètodes més fàcils és vendre articles il·lícits, com ara òrgans collits, que es troben en edificis i vaixells enemics. El contraban està marcat amb un símbol groc i es pot vendre amb un benefici significatiu. El millor lloc per vendre contraban és The Den, una estació espacial situada al sistema The Wolf. Per atracar el vostre vaixell a The Den, heu d'arribar a 500 m de l'estació. Dins de The Den, trobareu el venedor de l'Autoritat comercial, que té 11,000 crèdits disponibles i ofereix una ubicació convenient per vendre el vostre contraban.

Quan veneu contraban a The Den, no us escanejaran a l'arribada, tot i que és una estructura militar de la UC. Per restablir els crèdits del venedor de l'Autoritat comercial, heu d'esperar un total de 48 hores, ja sigui assegut o dormint durant 24 hores dues vegades. Hi ha cadires davant de l'Autoritat Comercial per a la vostra comoditat.

És important tenir en compte que el sistema The Den in The Wolf és la ubicació correcta, ja que també hi ha un antic Den destruït. A més, hi ha la possibilitat que et trobis amb un vaixell mercant de l'Autoritat comercial mentre viatges per l'espai, però es recomana vendre a The Den per garantir un lloc garantit.

Si voleu maximitzar els vostres guanys del contraban, considereu invertir en l'habilitat de comerç el més aviat possible. Aquesta habilitat social us permet vendre articles per un 10% més i es torna més rendible amb cada rang.

En general, vendre contraban a Starfield és una manera lucrativa de guanyar diners ràpidament. Recordeu que heu de ser prudents i evitar que us enganxin amb contraban utilitzant càrrega blindada o sortint ràpidament de la zona abans que la seguretat escanegi la vostra nau.

Font: IGN – Miranda Sanchez, editora executiva de Guides a IGN