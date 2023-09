Starfield supera el rècord de jugadors concurrents de Skyrim a Steam

By

Starfield, el joc espacial molt esperat de Bethesda, continua batent rècords des del seu llançament. El joc ha superat el màxim nombre de jugadors concurrents de Skyrim a Steam, arribant als 330,723 jugadors alhora. Aquesta xifra supera el rècord de 287,411 jugadors concurrents de Skyrim establert el 2011.

Val la pena assenyalar que aquestes xifres es basen només en jugadors de Steam, ja que Starfield també està disponible a PC mitjançant Game Pass i a consoles Xbox. El cap de Xbox, Phil Spencer, ha anunciat anteriorment que Starfield ja havia aconseguit més d'un milió de jugadors a totes les plataformes el 7 de setembre.

Tot i que es considera que el llançament de Starfield és més gran que qualsevol joc de Fallout fins ara, encara no arriba al nombre de jugadors concurrents assolits per Fallout 4 el 2015. Fallout 4 va assolir gairebé 473,000 jugadors simultàniament durant el seu llançament. Tanmateix, Starfield està funcionant molt millor que Fallout 76, que només va arribar a un màxim de 32,982 jugadors el 2020.

Tot i no superar el nombre de jugadors concurrents d'altres jocs de rol populars com Baldur's Gate 3, Starfield ha aconseguit el cinquè lloc per al joc més gran de Steam. Actualment es troba darrere de PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2 i Counter-Strike: Global Offensive.

L'èxit de Starfield des del seu llançament demostra l'alt nivell d'anticipació i interès pel joc. A mesura que els jugadors continuen explorant la immensitat de l'espai en aquest joc de rol immersiu, serà interessant veure com es comporta en comparació amb altres títols populars en el futur.

Fonts: comentaris dels desenvolupadors, registres de SteamDB